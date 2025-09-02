Helio Castroneves projeta chances de título para Lando Norris na F1: ‘Difícil’
Britânico precisa ter "cabeça fria"
- Matéria
- Mais Notícias
Tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves projetou ao Lance! a disputa entre o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri para o título da Fórmula 1 (F1) 2025. Após um problema no motor durante o GP da Holanda, Norris está em situação mais crítica. Faltando ainda nove etapas para o fim da temporada, o piloto da Fórmula Indy acha cedo para cravar, mas acredita que o caminho é mais complicado para o britânico.
Relacionadas
- Mais Esportes
Ferrari defende ‘situação especial’ de Hamilton na F1 após acidente na Holanda
Mais Esportes02/09/2025
- Mais Esportes
Piastri minimiza vantagem sobre Norris na F1: ‘Margem muito grande’
Mais Esportes02/09/2025
- Mais Esportes
Imprensa europeia elege Hamilton ‘pior piloto’ da F1 na Holanda
Mais Esportes02/09/2025
➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas
— Vou ser honesto com você. Vai ser muito difícil o Piastri perder esse título, na minha opinião. Mas quem disse que ele não pode entrar ter problemas? Não me entenda mal, não estou jogando praga no garoto, mas automobilismo é assim — iniciou Helio Castronves, que usou como exemplo a sua própria trajetória na Fórmula Indy:
— Pelo menos em duas temporadas, na Indy, eu já era praticamente campeão, mas em duas ou três corridas o jogo virou por quebra e acidentes. Então, de novo, vai ser difícil para o Norris, mas ainda é cedo para o Oscar poder relaxar.
Lando Norris precisa "ter cabeça fria" para superar Oscar Piastri
Com 34 pontos de desvantagem, cada erro e acerto contam para Lando Norris conquistar o título da temporada. O abandono por problemas técnicos, como o da Holanda, acontece, mas o britânico também precisa ter cuidado nas próximas corridas. Se Piastri for pódio nas próximas nove etapas, exigirá uma campanha praticamente perfeita de Lando Norris.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
— Norris é um piloto de enorme talento e, na prática, tem condições plenas de diminuir e até mesmo superar essa desvantagem. Entretanto, como o Oscar Piastri apresenta uma regularidade incrível, basta seguir nesse caminho para atrapalhar a vida do colega. Norris precisa ter cabeça fria e não perder mais pontos. Quando quebra, não tem jeito, mas errar é impensável se quiser ser campeão — analisou Helio Castroneves.
- Matéria
- Mais Notícias