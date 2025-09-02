Tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves projetou ao Lance! a disputa entre o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri para o título da Fórmula 1 (F1) 2025. Após um problema no motor durante o GP da Holanda, Norris está em situação mais crítica. Faltando ainda nove etapas para o fim da temporada, o piloto da Fórmula Indy acha cedo para cravar, mas acredita que o caminho é mais complicado para o britânico.

— Vou ser honesto com você. Vai ser muito difícil o Piastri perder esse título, na minha opinião. Mas quem disse que ele não pode entrar ter problemas? Não me entenda mal, não estou jogando praga no garoto, mas automobilismo é assim — iniciou Helio Castronves, que usou como exemplo a sua própria trajetória na Fórmula Indy:

— Pelo menos em duas temporadas, na Indy, eu já era praticamente campeão, mas em duas ou três corridas o jogo virou por quebra e acidentes. Então, de novo, vai ser difícil para o Norris, mas ainda é cedo para o Oscar poder relaxar.

Oscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Lando Norris precisa "ter cabeça fria" para superar Oscar Piastri

Com 34 pontos de desvantagem, cada erro e acerto contam para Lando Norris conquistar o título da temporada. O abandono por problemas técnicos, como o da Holanda, acontece, mas o britânico também precisa ter cuidado nas próximas corridas. Se Piastri for pódio nas próximas nove etapas, exigirá uma campanha praticamente perfeita de Lando Norris.

Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

— Norris é um piloto de enorme talento e, na prática, tem condições plenas de diminuir e até mesmo superar essa desvantagem. Entretanto, como o Oscar Piastri apresenta uma regularidade incrível, basta seguir nesse caminho para atrapalhar a vida do colega. Norris precisa ter cabeça fria e não perder mais pontos. Quando quebra, não tem jeito, mas errar é impensável se quiser ser campeão — analisou Helio Castroneves.