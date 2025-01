Monteiro x Nishikori no Australian Open: horário e onde assistir

Thiago Monteiro, número 106 do mundo e segundo do Brasil, entra em ação na noite deste sábado (11) em sua estreia na chave principal do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, disputado no piso duro em Melbourne. A partida será realizada a partir das 22h10, com transmissão dos canais ESPN e do Disney+.

Os dois se enfrentaram uma vez em Wimbledon 2019

Thiago Moneteiro faz o segundo jogo na John Cain Arena, a terceira principal quadra de Melbourne Park, por volta das 22h30 contra o japonês Kei Nishikori, 74º colocado e ex-top 5 mundial. Nishikori vem do vice no ATP 250 de Hong Kong na primeira semana do ano, enquanto o brasileiro venceu os três jogos do qualifying, quebrando um carma contra o belga Kimmer Coopejans na final.

Thiago Monteiro na Copa Davis (Foto: Green Filmes/CBT)

Brasileiros no Australian Open

O brasileiro João Fonseca também conquistou sua vaga no Australian Open, ao vencer Thiago Tirante venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e catorze minutos de jogo. Juntamente com ele, os tenistas Thiago Wild e Bia Haddad já confirmados nas chaves principais de Melbourne, também irão representar o Brasil no torneio.

Thiago Monteiro no Australian Open

📆 Data: 11 de janeiro de 2025

⏰ Horário: 22h10 (Horário de Brasília)

🌏 Local: Melbourne, Austrália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +