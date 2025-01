Djokovic afirma que foi envenenado enquanto esteve preso na Austrália

Em entrevista à revista GQ, Novak Djokovic revelou pela primeira vez que foi envenenado no período que esteve preso em Melbourne, na Austrália. Ele teve alguns problemas de saúde quando voltou para casa após ser deportado.

Djokovic foi impedido de entrar na Austrália por não se vacinar e ficou dias detido em um hotel antes de ter que voltar para casa:

— Percebi que naquele hotel em Melbourne fui alimentado com alguma comida que me envenenou. Eu nunca contei isso a ninguém publicamente, mas descobri que tinha um nível realmente alto de metais pesados no sangue — disparou o atual sétimo do mundo.

— Tinha chumbo em um nível muito alto e também mercúrio — acrescentou Djokovic, insinuando que o envenenamento teria sido causado pela comida ou algo do gênero. Ele afirmou que era o "O único jeito", a explicação para tal fato.

A reportagem da GQ questionou as autoridades australianas que comentaram:

— Por razões de privacidade, o Departamento não pode comentar casos individuais — afirmou.

O tenista contou um pouco mais como se sentiu após retornar para seu país:

— Era como uma gripe simples. Mas quando se passaram dias, uma gripe simples me derrubou tanto. Tive isso várias vezes e então tive que fazer testes toxicológicos. Simplesmente não sinto que preciso de uma vacina. Sou um indivíduo saudável, cuido do meu corpo, cuido das minhas necessidades de saúde e sou um atleta profissional. E como sou um atleta profissional, sou extremamente consciente do que consumo e faço exames regulares, não sou e não era uma ameaça para ninguém porque tinha anticorpos. — disse.

O sérvio não guardou nenhum tipo de vingança dos australianos, mesmo depois de tudo que aconteceu.

— Ao contrário, na verdade, muitos australianos que conheci nos últimos anos vieram até mim e pediram desculpas pelo tratamento que recebi porque estavam envergonhados com seu próprio governo naquele momento — encerrou.