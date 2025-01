João Fonseca avança de fase no Australian Open e enfrentará número 9 do mundo

João Fonseca fez história e está na chave principal do Australian Open. O tenista não deu chances para Thiago Tirante, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e catorze minutos de jogo. O próximo adversário do brasileiro é Andrey Rublev, nono colocado no ranking ATP.

O argentino, atual número 113 do mundo, foi o último adversário de João na fase de qualificação. Antes, ele havia superado Coleman Wong, de Hong Kong, 172º no ranking, e Federico Gomez, número 136. Com o resultado, o jovem de 18 anos é o tenista brasileiro mais novo no século XXI a estrear em um Grand Slam.

Vitória histórica brasileira

O início da partida foi marcado pelo domínio dos sacadores. Nos quatro primeiros games, apenas um deles não terminou com 40-0. Contudo, no quinto game, João passou a pressionar o saque de Tirante. O argentino conseguiu salvar breakpoints, mas demonstrou instabilidade ao longo a partida. No nono game, o brasileiro conseguiu a quebra, fazendo 5-4, e no seu saque, fechou o set com um imbatível 6/4.

No segundo set, João abriu com outra quebra no saque de Tirante. Em seguida, dominou o jogo, destacando-se especialmente no quarto game, quando salvou três breakpoints. No game final, quebrou novamente o saque argentino e fechou o set em 6/1.

Adversário difícil

João Fonseca enfrentará Andrey Rublev na primeira rodada do torneio, conforme sorteio realizado nesta quinta-feira (9). Os dois jogadores chegam para o confronto em momentos bem diferentes. Enquanto o brasileiro vive uma sequência de 13 vitórias seguidas, com dois títulos conquistados recentemente no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra, o russo vem de cinco derrotas consecutivas.

Caso avance, João Fonseca encara o vencedor do duelo entre o campeão do Australian Open 2014, o suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego.

João Fonseca em ação pelo Australian Open (Foto: Divulgação)

Brasileiros no Australian Open

O brasileiro Thiago Monteiro também conquistou sua vaga no Australian Open, ao vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Ao lado dele, os tenistas Thiago Wild e Bia Haddad, já confirmados nas chaves principais de Melbourne, também irão representar o Brasil no torneio.