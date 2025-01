Australian Open: Andrey Rublev já fez cover da banda One Direction

Andrey Rublev, próximo adversário de João Fonseca, além de chamar atenção pela habilidade no tênis e o seu temperamento, também conquistou os olhos do público por um motivo inusitado. O russo fazia parte de uma banda que realizava covers do One Direction, banda britânica que fez sucesso nos anos 2010.

A banda se chamava “Summer Afternoon” (tarde de verão — em português) e a música que viralizou na época era “Steal My Girl”. O vídeo foi publicado em setembro de 2015 e tem 189.441 mil visualizações. Assista o vídeo abaixo.

➡️ João Fonseca avança de fase no Australian Open e enfrentará número 9 do mundo

Rublev já falou sobre este lado musical. Em entrevista ao site oficial da ATP, o tenista afirmou que na época estavam “apenas se divertindo” e que desde criança sempre gostou de música.

— Estávamos apenas nos divertindo. Meus amigos já tinham feito isso antes e estávamos conversando e decidimos fazer de novo juntos. Então mudamos o nome da banda e eles fizeram isso comigo. Eu só queria tentar outra coisa. Agora, o tênis é minha vida. Desde criança, sempre gostei de música; também estava tentando tocar violão. Mas agora estou 100% no tênis. — disse Andrey Rublev.

Fonseca e Rublev nunca se enfrentaram no circuito profissional

Andrey Rublev em ação (Foto: AFP)

Andrey está em má fase e não vence uma partida desde a estreia do ATP em Metz, na França, em novembro de 2024. O russo também acumula cinco derrotas consecutivas. Em toda sua carreira, Rublev duelou cinco vezes contra brasileiros e perdeu apenas para Thiago Monteiro na chave do ATP de Munique, na Alemanha, em 2019.

No último ano, as estreias de Rublev no Australian e US Open foram contra Thiago Wild. O russo venceu ambas as partidas, sendo uma delas em Melbourne, definida em cinco sets.