Australian Open: saiba quem é a adversária de Bia Haddad

Os tenistas brasileiros estarão em peso na chave principal do Australian Open. A competição, que será realizada em Melbourne, já começa neste sábado (11). Bia Haddad está no esquadrão do Brasil na competição, com Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro. A brasileira, que ocupa a 16º posição do ranking e é a principal atleta da modalidade no país, jogará contra a argentina Julia Riera (147º).

continua após a publicidade

Bia vem de uma eliminação precoce na chave simples do WTA de Adelaide, mas está na final de duplas do torneio australiano. A adversária de Haddad, Julia Riera, conquistou a vaga na chave principal no qualifying. As tenistas se enfrentam no domingo (12), mas não há horário definido ainda.

➡️ Jornalista se rende a João Fonseca: ‘Impressão de estar assistindo o Neymar’

➡️ Com João Fonseca, ATP lista cinco tenistas para ficar de olho em 2025

Bia Haddad nas duplas

Bia Haddad e Siegemund (Foto: Brad Penner/USTA)

No torneio de duplas, Bia Haddad e sua parceira Siegemund venceram por 2 sets a 1 a russa Irina Khromacheva e a cazaque Anna Danilina (parciais: 6/2, 5/7 e 10/7). A brasileira defende o título da competição, conquistado no ano passado com Taylor Townsend.

continua após a publicidade

Este é o quinto torneio que a brasileira e a alemã disputam lado a lado. Em Adelaide, elas igualam a melhor campanha de 2023. A dupla chegou a final em Indian Wells, mas perderam para as tchecas Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková.

A dupla volta à quadra na final contra a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova. O confronto será realizado às nesta quinta-feira (9), às 3h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Brasileiros no Australian Open

O brasileiro João Fonseca também conquistou sua vaga no Australian Open, ao vencer Thiago Tirante venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e catorze minutos de jogo. Juntamente com ele, os tenistas Thiago Wild e Thiago Monteiro, já confirmados nas chaves principais de Melbourne, também irão representar o Brasil no torneio.