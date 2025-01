James Harden atinge marca histórica e supera campeão da NBA

O barba segue fazendo história. James Harden ultrapassou, no domingo (19), Oscar Robertson no ranking de maiores pontuadores da história da NBA. O feito aconteceu na vitória do Los Angeles Clippers por 116 a 102, contra o rival Lakers. De lá para cá, ala-armador ainda se aproximou de outro ex-astro da liga.

Além da pontuação, James Harden ainda anotou quatro rebotes e 12 assistências. Agora, o jogador do Clippers ocupa a 14ª posição no ranking e Oscar Robertson, com 26.710, caiu para a 15ª colocação.

Nas partidas seguintes, Harden anotou 17 pontos tanto contra Chicago Bulls, quanto contra o Washington Wizards. Dessa forma, o jogador já soma 26.755 pontos. O próximo alvo de Harden é o histórico pivô Hakeem Olajuwon, 13º na lista, com 26.946 pontos na carreira. Com médias de 21 pontos por jogo na temporada, o "Barba" deve ultrapassar o ídolo do Houston Rockets em pouco tempo.

James Harden protagonista

Mesmo aos 35 anos, o jogador segue atuando no mais alto nível e soma a melhor média da carreira nas últimas quatro temporadas. São 21,4 pontos, 5,8 rebotes e 8,1 assistências por partida em 39 jogos, o que colocam o astro como uma das peças mais importantes para o Clippers.

James Harden durante jogo do Los Angeles Clippers contra o Portland Trail Blazers, pela NBA (Foto: Steph Chambers/AFP)

Vale destacar que a franquia, que agora está em Inglewood, busca quebrar um jejum na temporada 2024/25 da NBA. Desde 2021 que o Clippers não supera a primeira rodada dos playoffs. O objetivo é, sem dúvidas, ir mais longe e a atual campanha por parte da equipe dá mostras que isso é bastante possível.