NBA: Brooklyn Nets aposenta camisa de grande ídolo do time

O Brooklyn Nets aposentou, de forma oficial, a camisa número 15 de Vince Carter, um dos ídolos da franquia. A cerimônia aconteceu no último sábado (25), no intervalo da partida contra o Miami Heat, no Barclays Center.

continua após a publicidade

➡️ James Harden atinge marca histórica e supera campeão da NBA

Durante o discurso, o ex-jogador falou sobre a numeração e relembrou de uma história de sua mãe, que deu um conselho crucial enquanto ainda estava no ensino médio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

“Minha mãe me disse: ‘Encontre um número e torne-o famoso'”, disse Carter, após revelar que os números 6, 12 e 23 não estavam disponíveis quando ingressou no Mainland High School da Flórida.

continua após a publicidade

Além do ídolo, a família, ex-companheiros de equipe do Nets, o ex-técnico Lawrence Frank, o presidente da equipe Rod Thorn e os colegas aposentados do Nets Julius Erving, Bill Melchionni e Buck Williams marcaram presença na cerimônia.

“Isso é realmente algo que minha família e eu apreciaremos para sempre. Ser o sétimo número a subir é uma loucura. É uma honra estar lá em cima com vocês, senhores. O #15 Carter está indo para lá, mas nós vamos lá juntos”, disse Carter.

continua após a publicidade

A camisa de Carter vai ficar ao lado do número 5, utilizado por Jason Kidd. Os dois juntos formaram uma das maiores duplas de sucesso da equipe. O ex-jogador, inclusive, agradeceu ao atual técnico do Dallas Mavericks por reerguê-lo após chegar o Nets por uma troca com o Toronto Raptors.

Vince Carter teve a camisa aposentada no Brooklyn Nets (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

“Havia uma nova vida. Meu papel em Toronto era apenas me dar a bola, e eu vou te dar uma (cesta). Mas quando cheguei aqui, eles tinham um cara… Ele tornou o jogo mais fácil para mim”, completou Carter.

Foram apenas 374 jogos pelo Nets, mas com o recorde da equipe na NBA em pontos em uma única temporada (2.070), em 2006/07.