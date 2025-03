Minas vence Goiás pela Superliga Masculina e se torna vice-líder

O Itambé Minas venceu o Saneago Goiás, em partida válida pela 18º rodada da Superliga Masculina, e se tornou o vice-líder da competição com 41 pontos, apenas 1 a menos do que o primeiro colocado, o Sada Cruzeiro. O jogo começou equilibrado, mas o time mineiro mostrou superioridade e venceu a partida por 3 sets a 1 (26x24 / 20x25 / 25x19 / 25x15).

Com o resultado, o Saneago Goiás Volêi permanece como 10º colocado da tabela e dificulta a própria classificação para as quartas de final da Superliga.

Veja como foi a partida

Primeiro Set

O primeiro set foi o mais equilibrado da partida e terminou com o placar de 26x24 para o Itambé Minas. O Goiás converteu o primeiro ponto do jogo, mas o time não chegou a abrir grande vantagem, já que ambos os times se mantiveram pontuando em sequência. No fim da parcial, o time mostrou que poderia vencer o favorito, quando teve 2 set points para encerrar a partida. Entretanto, não converteu nenhum e o Minas aproveitou a chance para se consagrar o vencedor.

Segundo Set

O segundo set mostrou a volta por cima do do Goiás, que venceu por 25x20. O início da parcial também foi equilibrado, mas o Minas mostrou favoritismo saindo na frente. A virada imponente do Verdão veio no 16º ponto, quando acumulou 5 pontos em sequência. O Minas tentou reação, mas o Saneago conseguiu segurar a vantagem e garantir o primeiro e único set do clube na partida.

Time do Minas após vitória na Copa do Brasil 2025. (Foto: Arthur Moraes/Divulgação)

Terceiro Set

No terceiro set, o Minas garantiu uma grande virada e foi o vencedor por 25x19. O início do set teve o Goiás como favorito, que abriu a vantagem de 5 pontos, marcando 7x2 no placar. O avanço, porém, não se manteve por muito tempo e o time mineiro exibiu grande reação. No 16º ponto, o Itambé virou o placar e se manteve à frente até o fim do set.

continua após a publicidade

Quarto Set

O último set mostrou a superioridade absoluta do Minas, que venceu a partida com o resultado de 25x15 no placar. Desde o início da parcial, o mineiro se mostrou superior emplacando 5 pontos em sequência. Sem susto, manteve o comando da partida até o fim e abriu mais de 10 pontos de vantagem, se consagrando o campeão da partida.

Paulo, ponteiro do Itambé Minas, foi o maior pontuador do jogo, com 17 pontos. Do outro lado, Araújo Santana, oposto, foi o maior pontuador do Goiás, com 16 pontos.

Com o fim da rodada para ambos os clubes na Superliga masculina, o Minas acumulou 3 pontos e colou no Sada Cruzeiro, líder da competição. Já o Goiás se manteve na 10 colocação, fora dos classificados para próxima fase.

O Verdão volta a quadra no dia 10/3, em partida contra o Viapol Vôlei (11º colocado), precisando da vitória para se manter esperançoso na classificação. A próxima partida do mineiro acontece no dia 11/3, contra o Apan Roll On (8º colocado). Na reta final da primeira fase da competição, que se encerra na 22º rodada, os confrontos serão válidos pela 19º rodada da Superliga masculina.