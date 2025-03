A primeira fase da Superliga masculina de Vôlei 24/25 está na reta final, mas os classificados para a próxima etapa ainda não estão definidos. Veja onde assistir os jogos deste fim de semana.

Neste sábado (1), 6 clubes se enfrentam pela 18º rodada da competição, com o objetivo de consolidar a classificação para as quartas de final do campeonato. No fim da manhã, o Itambé Minas (3° colocado) disputa com o Saneago Goiás Vôlei (10° colocado). Na parte da tarde, o Sesi Bauru (5º colocado) duela com o Suzano Vôlei (6º colocado) e o Vedacit Vôlei Guarulhos (9º colocado) compete com o Joinville Vôlei (7º colocado).

A rodada é fundamental para as equipes que buscam melhor posicionamento antes do término do returno da Superliga Masculina, previsto para a 22º rodada.

Jogadores do Vôlei Guarulhos comemoram vitória na Superliga Masculina. (Foto: Divulgação)

O primeiro jogo, entre Minas e Goiás, está agendado para às 11h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, com transmissão pelo Sportv 2. O clube do sudeste chega na partida de uma vitória por 3x1 contra o Neurologia Ativa, enquanto o verdão vem de uma derrota também por 3x1 contra o Praia Clube.

O segundo confronto, entre o Sesi Bauru e o Suzano Vôlei, acontece às 16h, na Arena Paulo Skaf, em São Paulo, com transmissão pelo canal do Youtube Vôlei Brasil. O clássico paulista conta com o maior pontuador da competição, Darlan do Sesi, e o melhor passador da Superliga, Tiago do Suzano.

O último jogo da rodada, entre o Vedacit Guarulhos e o Joinville, está agendado para 19h, no Ginásio da Ponte Grande, em São Paulo, com transmissão pelo Sportv 2. Em caso de vitória por 3x0 ou 3x1, o Guarulhos volta ao G-8 da competição e iguala a quantidade de pontos do Joinville.

Estes embates são decisivos para a definição das equipes que avançarão às quartas de final da Superliga masculina, agendadas para abril de 2025, onde as oito melhores equipes da temporada regular competirão pelo título.

Superliga Masculina: Onde assistir e informações sobre Minas x Goiás, Sesi x Suzano e Guarulhos x Joinville

11h: Minas x Goiás

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Arena UniBH, em Belo Horizonte Onde assistir: Sportv 2

16h: Sesi Bauru x Suzano Vôlei

Local: Arena Paulo Skaf, em São Paulo

Arena Paulo Skaf, em São Paulo Onde assistir: Canal do youtube Vôlei Brasil

19h: Vedacit Guarulhos x Joinville