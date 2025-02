A Superliga Feminina de Vôlei 2024/25 se aproxima da reta final e traz uma super quinta com dois grandes destaques: o duelo entre os quatro melhores times da temporada. Nesta quinta-feira (27) o Sesi Bauru (3° colocado) enfrenta o Minas (2° colocado), em Bauru (SP), e o Osasco (4°) duela com o Praia Clube (1º) em Osasco (SP).

Apenas seis pontos separam o líder Praia Clube do quarto colocado, Osasco. A rodada é crucial para as equipes que buscam melhor posicionamento antes do término da temporada regular, previsto após 22 rodadas.

O primeiro jogo, entre Sesi Bauru e Minas, está agendado para as 18h30 no Ginásio Paulo Skaf, com transmissão pelo Sportv 2. O segundo confronto, entre Osasco e Praia Clube, ocorrerá às 21h no Ginásio José Liberati, também com cobertura do Sportv 2.

Estes embates são decisivos para a definição das equipes que avançarão aos playoffs, agendados para abril de 2025, onde as oito melhores equipes da temporada regular competirão pelo título.

Tudo sobre o jogo entre Sesi Bauru x Minas e Osasco x Praia Clube (onde assistir, horário e local)

18h30: Sesi Bauru x Minas

Local: Ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP)

Ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP) Onde assistir: Sportv 2

21h: Osasco x Praia Clube