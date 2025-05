Minas derrota Bauru e é finalista do NBB pela primeira vez

O Minas derrotou o Bauru em terceiro jogo do confronto da semifinal do Novo basquete Brasil (NBB) por 70 a 65. Com a vitória, o Minas é finalista do NBB pela primeira vez na história. O jogo foi iniciado com domínio do mineiro, com uma vitória que parecia certa. O Bauru conseguiu entrar no jogo no terceiro quarto, mas não conseguiu reverter a vitória do Minas.

Os dois times começaram com um nível não tão bom de jogo, mas o Minas se manteve sempre a frente nos primeiros períodos. O mineiro chegou a abrir 15 pontos de vantagem na partida. O Bauru fez um jogo mais intenso no terceiro período, chegando a empatar no quarto seguinte, mas não foi suficiente para parar o mineiro. Agora, o vencedor do duelo entre Flamengo e Franca (empatados por 1 a 1 na série), enfrenta o Minas na final.

Minas e Bauru Basket em Jogo 2 da Semifinal NBB 24/25 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Como foi a partida do NBB

1º QUARTO

O Bauru começou a partida com bastante erros. O Minas, na frente, foi fazendo um jogo melhor, mas ainda abaixo do nível das demais partidas. Nos primeiros minutos, o Bauru chegou a liderar, mas o time mineiro abriu a vantagem.

PLACAR APÓS O QUARTO: MIN 18 x 11 BAU

2º QUARTO

A situação do Bauru, que já não era boa, piorou. O Minas se encontrou ainda mais na partida e o time de São Paulo seguiu errando e marcando poucas bolas de três pontos. O mineiro dominou o quarto.

PLACAR APÓS O QUARTO: MIN 42 x 27 BAU

3º QUARTO

No penúltimo quarto da partida, o Bauru começou a mostrar que estava vivo no jogo. A vantagem de 15 pontos chegou a ser reduzida para somente quatro pontos, ainda assim, o Bauru não chegou a liderar.

PLACAR APÓS O QUARTO: MIN 51 x 47 BAU

ÚLTIMO QUARTO

Foi no último quarto que o Bauru voltou a ver a liderança da partida. O que não foi nada bom para o Minas, que fazia uma partida confortável e agora via o oponente virar. Mesmo assim, o mineiro voltou à liderança e alcançou a final do NBB.

PLACAR FINAL: MIN 70 x 65 BAU