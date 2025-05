Sabalenka supera início difícil e avança em Roland Garros

Líder do ranking da WTA, Aryna Sabalenka se mantém forte na disputa por um título inédito em Roland Garros. A tenista bielorrussa derrotou a suíça Jil Teichmann nesta quarta-feira (28). Com a vitória, ela garantiu a vaga para a terceira fase do Aberto da França, um dos quatro Grand Slam do tênis mundial.

Sabalenka passou pela canhota suíça Jil Teichmann, 97ª do ranking da WTA, com certa tranquilidade. O jogo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 6/1, após 1h19min. A quadra Suzanne Lenglen, a segunda principal de Paris, foi o palco dessa disputa no simples feminino.

Como foi o jogo?

Para a surpresa dos torcedores presentes, a líder do ranking se viu com 3 a 1 abaixo no primeiro set. Sabalenka se recuperou e garantiu o empate importante, seguido do domínio da número 1 do mundo, que finalizou a parcial.

Após abrir vantagem na etapa inicial, a bielorrussa deslanchou para o triunfo fácil também na segunda etapa. Ao todo foram 34 winners e 22 erros de Sabalenka na segunda rodada de Roland Garros. A rival deu nove vencedoras e errou número igual.

O que vem por aí?

A semifinalista de 2023, e quadrienalista do ano passado, tenta seu quarto Major na carreira e o primeiro no piso lento. Vale destacar que Sabalenka é bicampeã do Australian Open, em 2023 e 2024, e campeã do US Open na temporada passada.

Para dar mais um passo, no entanto, a tenista precisará derrotar a sérvia Olga Danilovic, 34ª do mundo, que passou pela americana Daniele Collins, ex-top 10, por 2 sets a 1. A partida teve parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

