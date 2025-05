Astro do Franca fala sobre polêmica de arbitragem contra Flamengo no NBB

A grande rivalidade entre Franca e Flamengo terá uma sequência intensa nas semifinais do NBB. Após derrota em casa, a equipe paulista garantiu a vitória por 85 a 78 para empatar a série no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Em um confronto acirrado, a arbitragem foi protagonista dos últimos minutos ao ser fortemente cobrada pelos torcedores rubro-negros. Cestinha do jogo, Didi Louzada analisou as polêmicas que envolveram o fim da partida.

Na ocasião, a torcida do Flamengo discordou das decisões tomadas pela arbitragem no último quarto do jogo. Alguns torcedores chegaram ainda a atirar copos na saída de quadra do trio de árbitros após o apito final na derrota para o Franca.

— Reclamação de arbitragem sempre vai ter. A gente sabe que nos últimos quatro, cinco anos, sempre foi Franca e Flamengo na final, Franca e Flamengo na semifinal, e a gente sabe essa importância dos dois maiores times do Brasil estarem disputando uma semifinal. Então é isso, a arbitragem vai errar, a gente também vai errar, é normal, mas é não cair na pilha dos jogadores e da torcida — disse o armador durante zona mista.

O papel de Didi Louzada para o Franca foi de grande responsabilidade na vitória desta terça-feira (27). Além de ser o maior cestinha da equipe no jogo 1, o armador voltou a liderar as estatísticas de pontuação. Desta vez, foi o principal pontuador do confronto, com 22 pontos, além de cinco rebotes e dois roubos de bola.

Reencontro com o Flamengo

A rivalidade entre os times rendeu grandes encontros na atual temporada, com o armador em destaque. Apesar disso, não é apenas como adversário que Didi Louzada conhece o Flamengo. O capixaba chegou a atuar no Rubro-Negro durante o NBB 2023/24, após duas passagens pela NBA e pelo basquete australiano.

Didi Louzada em atuação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O armador jogou no clube da Gávea por apenas uma edição da liga nacional, mas o nome de Didi Louzada se manteve com os torcedores. Apesar da cobrança vinda da arquibancada, o reencontro com o Flamengo não é um problema para o jogador, que encara com tranquilidade o duelo.

— Avalio como um confronto tranquilo para mim. Eu sei que faz parte do torcedor, vai gritar meu nome, vai falar palavrões, mas faz parte, o esporte é isso. O esporte é bom por causa disso. Agora, é não cair na pilha, deixar eles falarem e mostrar dentro da quadra — destacou o atleta.

O que vem por aí?

Ainda na capital carioca, o jogo 3 acontecerá na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube. O jogo seguinte terá como palco o Pedrocão, casa do Franca, em São Paulo. Caso haja necessidade, as equipes poderão se enfrentar mais uma vez na cada do Flamengo para o jogo 5.

Na segunda rodada dos playoffs do NBB, o Flamengo superou por 3 a 1 o Corinthians, enquanto o Franca eliminou o Pinheiros em uma série de cinco jogos.

