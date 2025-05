Ficha do jogo FLA FRA Semifinal - J3 Novo Basquete Brasil Data e Hora Sexta-feira, 30 de maio, às 20h (de Brasília) Local Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Onde assistir

Flamengo e Franca voltam a se enfrentar no Novo Basquete Brasil (NBB), nesta sexta-feira (30), pela terceira partida da semifinal. Os times buscam vaga na final do campeonato, no placar geral, eles estão empatados. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada), FlamengoTV+ e BasquetPass (streamings pagos). ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Confronto entre os times na semifinal do NBB

No placar geral, Flamengo e Franca estão empatados na semifinal do NBB. Até o momento, os times disputaram duas partidas válidas. No primeiro jogo, realizado no Ginásio Pedrocão, o Flamengo venceu por 107 a 93. Já no segundo duelo, o Franca conseguiu empatar a série, vencendo por 85 a 78. Para ir à final, um dos times precisa vencer mais duas vezes. O finalista enfrenta o vencedor do duelo entre Minas e Bauru.

➡️ Astro do Franca fala sobre polêmica de arbitragem contra Flamengo no NBB

As partidas das semifinais acontecem em melhor de cinco, ou seja, o time que vencer três jogos está garantido na final. Se cada time vencer dois jogos, avança o vencedor do quinto confronto.

continua após a publicidade

Flamengo e Franca no Maracanãzinho durante partida da temporada regular do NBB (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O time melhor colocado na classificação do campeonato disputa o primeiro jogo fora de casa, mas sedia os dois confrontos seguintes. O quarto jogo é na casa do pior colocado, enquanto o último é sediado pelo time que se saiu melhor na classificação geral.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO x FRANCA

📅 Data: sexta-feira, 30 de maio;

⌚ Horário: 20h (de Brasília);

🏟️ Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), FlamengoTV+ e BasquetPass (streamings pagos). ➡️ Clique para assistir no Sportv