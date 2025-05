Após lotar a quadra 7 de Roland Garros na estreia, João Fonseca foi "realocado" a quadra 14, que contém uma maior capacidade. O tenista carioca, de 18 anos, enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, atual 147º, pela segunda rodada do Aberto da França. A partida do Grand Slam será transmitido pela ESPN no Brasil e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

João Fonseca em Roland Garros

Com a vitória, João Fonseca encerrou a sequência de três derrotas seguidas: para o americano Tommy Paul, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri; para o holandês Jesper De Jong, na estreia no Challenger de Estoril; e diante do húngaro Fabian Marozsan, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.

O adversário do número 1 do Brasil e 65 do mundo será o francês Pierre-Hugues Herbert, que joga com a força da torcida em casa. Atualmente na 147ª colocação no ranking ATP, o tenista chegou a alcançar a 36ª no ano de 2019. Apesar disso, nunca conquistou um título na carreira.

Roland Garros é apenas o segundo Grand Slam do carioca, de 18 anos, como profissional. Em janeiro, em Melbourne, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira furou o qualifying do Aberto da Austrália e, na primeira rodada, conquistou sua maior vitória até hoje na carreira, desbancando o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo (vídeo abaixo). Na rodada seguinte, o brasileiro perdeu para o italiano Lorenzo Sonego.

João Fonseca durante entrevista em Roland Garros (Foto: Tennis Channel)

Saiba as informações do jogo de João Fonseca em Roland Garros

João Fonseca x Pierre-Hugues Herbert

📅 Dia: quinta-feira, 29 de maio de 2025;

⏰ Horário: em torno das 11h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra 14 de Roland Garros, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)