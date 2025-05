Após bater Duda Nagle, Popó provoca próximo adversário: ‘Vou te apagar’

Em sua sexta participação no Fight Music Show, Acelino "Popó" Freitas derrotou Duda Nagle por decisão unânime. A luta, que aconteceu na noite de sábado (17), foi marcada pela forte resistência do ator, o que surpreendeu o público e o tetracampeão mundial de boxe. Para a próxima edição do FMS, o boxeador confessou que não planeja "bobear" no ringue e aproveitou para mandar recado para Felipe Franco, novo adversário de Popó.

— Esse vai ser rápido. Quando o cara é grande assim, a gente não pode brincar. Tem que acabar logo. Então, Felipe, não vou brincar. Vou para acabar. Você é atleta de pegar peso, não de dar soco. Não vai ter brincadeira. Brinquei com o Duda de bater e ele resistiu pra caramba — declarou Popó, em entrevista para o "Combate".

Além da análise sobre o confronto, o boxeador ainda provocou seu próximo adversário, Felipe Franco, que é um grande fisiculturista brasileiro.

— Você é forte e mais pesado que eu, então não vou bobear. Meu queixo não é de vidro, então, antes de você me apagar, eu te apago.

Como foi a luta entre Popó e Duda Nagle?

O confronto durou seis rounds, com forte dominância do tetracampeão mundial contra Duda Nagle. Apesar da superioridade e experiência de Popó, o ator aguentou os golpes e levantou a torcida na Vibra Arena, que reconheceu sua persistência.

Adversário ameaça desistir de luta contra Popó

O próximo adversário de Popó estava presente no Fight Music Show 6 no último sábado (17). Felipe Franco acompanhou da arena a luta de sua esposa contra Emilene Juarez, que terminou com decisão errada, segundo o próprio fisiculturista.

— A Inaê treinou três meses, se dedicou, foram dois treinos por dia. Eu como atleta profissional fiquei muito em cima dela. Hoje ela veio aqui e ganhou essa luta, não foi empate. Eu vi, sou atleta, eu sei. Os juízes devem estar com algum problema, e eu não gosto disso. Ou vem pra cá pra lutar, ou pra brincar, independente do show ou não — disse Franco.

A parceira do tetracampeão mundial de boxe, Emilene Juarez, subiu ao ringue para a principal luta feminina do evento diante da influenciadora Inaê Barros. Por decisão dos juízes, o confronto terminou empatado. Com o empate na luta, que foi equilibrada, Emilene Juarez mantém o cinturão do Fight Music Show.

Apesar de ter confirmado o embate contra Popó, Felipe Franco admitiu estar em dúvidas se continuava neste desafio para o próximo Fight Music Show. O problema do fisiculturista é sua clara desconfiança contra a arbitragem do evento. Assim, afirmou que perdeu "até a vontade" de lutar contra boxeador.

— Eu estava com a luta com o Popó já. Não vou ganhar, de fato, mas até aí não vou apanhar à toa. Não sei, estou pensando. Estou chateado pra c@. Isso não se faz. Já perdi até minha vontade do desafio, cara. Se for pra ficar brincando em cima do palco, não brinco não. Vou subir no fisiculturismo que eu ganho mais — confessou.

O que é o Fight Music Show?

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

Resultados do Fight Music Show 6

Popó vence Duda Nagle por decisão unânime

Minotouro nocauteou Tadalafellas

Livinho venceu Lucas Veloso por nocaute

Tz da Coronel venceu Daniel Rocha por nocaute técnico em um round

Emilene Juarez e Inaê Barros empataram

Bruno Anunnaki/Oliveira Jr. superaram Léo Gigante/Souza Pitbull

Yuri Fernandes venceu Igor Fluxos por nocaute técnico no 3 round

André Gregório venceu Esquivinha por nocaute no 4 round

Denis Santos venceu Lebron Cristian por nocaute no 6 round

Hallana Leoparda venceu Danila Ramos por decisão unânime