O mundo do boxe está de luto. Mike Tyson prestou sua homenagem a George Foreman, que faleceu na noite da última sexta-feira (21). O ex-lutador usou as redes sociais para se despedir e agradecer tudo o que o compatriota fez pelo esporte.

continua após a publicidade

— Minhas condolências à família de George Foreman. Sua contribuição para o boxe e para o mundo nunca será esquecida — escreveu Tyson em suas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Presidente do COB explica a importância do Pan 2027 ser realizado no Rio e em Niterói

Outro nome marcante da história do boxe, Evander Holyfield, também se despediu do ex-campeão. O ex-pugilista publicou uma imagem com os dizeres “Descanse em paz, campeão”. Em seguida, relembrou um momento inusitado com Foreman:

continua após a publicidade

— Em uma das batalhas mais duras da minha carreira, George Foreman me atingiu com um soco tão forte que eu tive certeza de que meus dentes tinham sido arrancados. — escreveu Evander Holyfield.

Holyfield homenageia George Foreman (Foto: Reprodução)

➡️ Charles do Bronx manda recado para Topuria: ‘Tenho poder nas minhas mãos’

Brasileiros Esquiva Falcão e Hebert Conceição prestam homenagem

Os brasileiros Esquiva Falcão e Hebert Conceição também se manifestaram nas redes sociais sobre a morte de Foreman. Hebert, medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2020, lamentou a perda do ex-lutador. Esquiva Falcão, prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, também homenageou a lenda do boxe.

continua após a publicidade

Hebert se despede de George Foreman (Foto: Reprodução)

Esquiva Falcão lamenta morte de George Foreman (Foto: Reprodução)

➡️ Conor McGregor anuncia planos para se candidatar à presidência da Irlanda

Morte de George Foreman

George Foreman, ex-campeão peso-pesado e ícone do boxe, morreu aos 76 anos. A família do ex-lutador anunciou seu falecimento na noite da última sexta-feira (21). Foreman conquistou a medalha de ouro olímpica em 1968 e os títulos mundiais em 1973 e 1994, consolidando-se como uma das figuras mais emblemáticas do esporte.