Após a saída de Lewis Hamilton, todas as fichas da Mercedes estão depositadas em George Russell neste momento. A equipe ainda tenta se encontrar como equipe para voltar a desafiar McLaren, Red Bull e Ferrari na Fórmula 1. No entanto, a scuderia acredita que tem em sua garagem um piloto capaz de ser campeão mundial se tiver um bom carro nas mãos.

É bem verdade que o time alemão não conseguiu se provar no atual regulamento e se perdeu na tentativa de construir um carro competitivo — provocando, inclusive, a saída do heptacampeão mundial. Mas, para as Flechas Prateadas, Hamilton é passado e o piloto do #63 tem tudo que precisa para ser um vencedor na F1.



George tem tudo o que é preciso para ser um campeão mundial! disse Toto Wolff, chefe da equipe, à Sky Sports.

Para Wolff, Russell evoluiu nos últimos anos e agora é um piloto mais experiente. Essa bagagem, adquirida também com Hamilton ao longo dos últimos anos, será importante justamente para ajudar no desenvolvimento do jovem Andrea Kimi Antonelli, outra joia que a Mercedes acredita que pode entregar resultados na categoria, mas não imediatamente.

— Russell amadureceu e isso é claramente algo que Kimi vai se beneficiar. E, para George, Kimi é um talento bruto. Não teríamos escolhido ele de outra forma. Então, os dois vão se esforçar e isso é bom —concluiu Wolff.

George Russell é o principal piloto da Mercedes na temporada de 2025 da Fórmula 1 (Foto: AFP)

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.