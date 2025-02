Lewis Hamilton e Charles Leclerc são oficialmente companheiros de equipe na Fórmula 1 e, aos poucos, a Ferrari está divulgando as novidades para a nova temporada. Após apresentar o macacão da dupla, agora a escuderia italiana mostrou o uniforme que os pilotos vão utilizar durante o fim de semana no paddock.

A pré-temporada ainda não começou e o carro de 2025 sequer foi revelado, mas Hamilton e Leclerc já começaram uma intensa preparação para a próxima temporada da F1. A dupla realizou alguns testes em Fiorano e em Barcelona nas últimas semanas com o carro de 2023. Uma das sessões, inclusive, teve direito a acidente do heptacampeão.

Hamilton e Leclerc voltam a testar em Barcelona nesta terça-feira (4). Os pilotos vão assumir o volante da Ferrari SF-24, carro utilizado pela equipe no ano passado. Serão dois dias de atividades para o desenvolvimento dos pneus Pirelli para a temporada 2026.

Além disso, a Ferrari também divulgou hoje o novo uniforme de Hamilton e Leclerc. E assim como foi com o macacão, o novo vestuário agora tem uma tonalidade de vermelho mais escuro e alguns detalhes com listra branca.

Lewis Hamilton realizou sessão de fotos para divulgar o novo uniforme Ferrari (Foto: Divulgação/Ferrari)

Os patrocinadores da Ferrari continuam praticamente os mesmos do ano passado. Porém, eles têm mais destaque na camisa. A HP, parceira principal, aparece duas vezes, sendo uma na parte da frente e outra atrás. Além disso, é possível perceber algumas alterações, como a saída do banco Santander e a chegada da UniCredit.

Veja detalhes do novo uniforme da Ferrari

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.