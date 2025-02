Norris lidera e Hamilton bate Leclerc em testes de pneus Pirelli em Barcelona

McLaren e Ferrari completaram o primeiro dia de testes de pneus da Pirelli em Barcelona para a temporada da Fórmula 1. Lando Norris, conduzindo o MCL60, foi quem mais andou nesta terça-feira (4). Ao total, foram 159 voltas. E o britânico também ficou com o melhor tempo, cravando 1m15s210. Lewis Hamilton, na primeira experiência com o carro de 2024 da Scuderia, ficou em segundo, com 1m15s930 após 87 giros.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Charles Leclerc, que pegou a SF-24 pela manhã, completou a lista ao marcar 1m16s060 como melhor tempo depois de 86 voltas. O teste em Barcelona não será gerenciado pelas equipes, e sim pela Pirelli. Os times só tiveram a responsabilidade de modificar o carro para simular a carga aerodinâmica que é esperada para 2026, que marca a introdução dos novos motores da Fórmula 1.

Lando Norris lidera o primeiro dia de testes de pneus Pirelli em Barcelona (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Testes da Pirelli em Barcelona prosseguem quarta-feira (5)

Os testes da Pirelli em Barcelona terão sequência na quarta-feira (5), mas com Norris de fora. Quem assumirá o cockpit da McLaren é o companheiro de equipe Oscar Piastri. O time, inclusive, adotou uma pintura completamente sem patrocínios para a atividade privada da fabricante de pneus.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira, os pilotos testaram os pneus entre as especificações C1 e C3, considerada as mais duras da Pirelli. O palco escolhido foi Barcelona, na Espanha, justamente por ser uma pista que exige mais da borracha. Norris e Piastri estiveram em Paul Ricard, na França, testando pneus intermediários e de chuva na semana passada.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, de 14 a 16 de março.