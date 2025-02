Gabriel Bortoleto é o terceiro brasileiro a estrear na Fórmula 1 pela Sauber

Gabriel Bortoleto vem para fazer história na Fórmula 1. O atual campeão da Fórmula 2 não somente quebra uma sequência de sete anos sem um representante do país no grid, como também ajuda a aumentar as estatísticas dos pilotos que estrearam na categoria pela Sauber.

O brasileiro garantiu vaga na Sauber após uma campanha impressionante na Fórmula 2. Gabriel Bortoleto divide a equipe suíça com o alemão Nico Hülkenberg.

Criada por Peter Sauber em 1993, o time foi a primeira casa da categoria para muitos pilotos. Ao longo da história, a escuderia foi a casa de 14 novatos da categoria. Os campeões mundiais Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen passaram pela Sauber em seu primeiro ano de Fórmula 1. O tetracampeão mundial disputou apenas uma corrida pela equipe em 2007, quando a equipe atuava como time oficial da BMW, substituindo o lesionado Robert Kubica no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis, marcando seu primeiro ponto na categoria em sua estreia, terminando em oitavo.

Gabriel Bortoleto nos testes da Sauber em Abu Dhabi (Foto: Luca Bassani | Divulgação)

Charles Leclerc também estreou pela Sauber . O piloto monegasco aproveitou a relação próxima que a escuderia tinha com a Ferrari, onde era membro da Academia, e garantiu vaga na Scuderia após somente uma temporada.

Além de ser o 14º a passar pela Sauber, Gabriel Bortoleto é o terceiro piloto brasileiro a estrear pela escuderia. Antes do paulista, Felipe Massa (2002) e Felipe Nars (2015) passaram pela equipe. Nars, inclusive, tem o melhor resultado de estreia de um piloto do país na categoria, com um quinto lugar no GP da Austrália daquele ano. A estreia de do brasileiro será no GP da Austrália, em Melbourne, durante os dias 14 e 16 de março.

Conheça todos os pilotos que já estrearam pela Sauber na Fórmula 1:

Pilotos que estrearam na F1 pela Sauber