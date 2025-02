Lewis Hamilton volta a testar em Barcelona; veja detalhes do treino

Lewis Hamilton e Charles Leclerc voltam a testar em Barcelona nesta terça-feira (4). Agora, os pilotos da Ferrari assumem o volante da SF-24, o carro utilizado na temporada passada. A missão da dupla na Espanha será testar por dois dias o desenvolvimento dos pneus da Pirelli para a temporada 2026.

continua após a publicidade

Logo, o teste em Barcelona não será gerenciado pela Ferrari, e sim pela Pirelli. A Scuderia só terá a responsabilidade de modificar o carro para simular a carga aerodinâmica que é esperada para o carro de 2026, que marca a introdução dos novos motores da Fórmula 1.

➡️ Ferrari divulga novos uniformes para Hamilton e Leclerc na Fórmula 1 2025

A maior parte dos dados que serão coletados não serão acessíveis para a Ferrari. Para Hamilton, é uma oportunidade valiosa de entender o comportamento do carro da equipe, já que a próxima chance será apenas com a SF-25, na pré-temporada, do Bahrein.

continua após a publicidade

➡️ Ex-piloto de Fórmula 1 surpreende ao ingressar em novos esportes

Lewis Hamilton durante primeiro treino com a Ferrari, antes da temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: Handout/Ferrari/AFP)

A Ferrari não estará sozinha em Barcelona. A McLaren, que curiosamente foi a rival da Scuderia na batalha pelo Mundial de Construtores de 2024, também estará presente com Lando Norris e Oscar Piastri. O time, por sinal, já colaborou com a Pirelli na semana passada, com testes de pneus de chuva e intermediários em Paul Ricard, na França.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.