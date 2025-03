Jakub Mensik supera Taylor Fritz e encara Djokovic no Masters 1000 de Miami

Jakub Mensik venceu Taylor Fritz por 2 sets a 1 (7/6 (7-4) 4/6 7/6 (7-4), pela semifinal do Masters 1000 de Miami, no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos. Com apenas 19 anos, o tcheco desbancou o dono da casa e irá encarar Novak Djokovic na grande final.

Mensik disparou 25 aces contra 14 do americano, que cometeu 34 erros não-forçados contra 37 do tcheco, que disparou 40 bolas vencedoras a 39 de Fritz. A partida foi marcada por excelentes e sólidos games de saques dos dois tenistas.

A única quebra do jogo se deu no primeiro game do segundo set, quando Fritz encaixou boa sequência com forehand buscando a paralela e contando com erro de Mensik. Assim, abriu 2/0 e administrou. No primeiro set e no decisivo, os tenistas chegaram a ter breakpoint, poucos, e não definiram, levando cada parcial ao tiebreak, onde o saque do tcheco fez a diferença.

Jakub Mensik em partida contra Taylor Fritz no Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Aos 19 anos, Jakub Mensik é o mais jovem tenista da República Tcheca a chegar a uma final em torneio do Masters 1000. O tcheco ultrapassou o recorde de Tomas Berdych, que, aos 20 anos, fez final no Masters de Paris em 2005.

Na grande final, Mensik encara o sérvio Novak Djokovic, que dominou o búlgaro Grigor Dimitrov com placar de 6/2 6/3. Mensik e Djokovic disputarão a final em Masters com maior diferença de idade entre os dois tenistas.

Djokovic domina Dimitrov

Pela vigésima temporada consecutiva e com o craque Lionel Messi em um dos camarotes, Novak Djokovic está numa final de ATP. Com o triunfo sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6/2 e 6/3, em apenas 1h10m, nesta sexta-feira (28), o sérvio, ex-líder do ranking e atual quinto, também está a uma vitória do 100º troféu no currículo. Domingo, em sua 60ª final desse nível.