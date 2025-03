Pela vigésima temporada consecutiva e com o craque Lionel Messi em um dos camarotes, Novak Djokovic está numa final de ATP. Com o triunfo sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6/2 e 6/3, em apenas 1h10m, nesta sexta-feira (28), o sérvio, ex-líder do ranking e atual quinto, também está a uma vitória do 100º troféu no currículo. Domingo, ele disputa a final do Masters 1000 de Miami contra o vencedor do jogo entre o anfitrião Taylor Fritz (4º) e o tcheco Jakub Mensik (54º).





- À medida que meu jogo avança, novamente, o saque, realmente, o ponto alto da partida - analisou Djokovic, que, na vitória nas quartas de final, sobre o americano Sebastian Korda, também gostara da maneira como sacou.



- Acredito que alcancei 83% (do primeiro serviço) na última partida, e pensei que seria difícil de bater isso, mas hoje, foram 87%. Não sei o que dizer, mas tenho sacado bem e espero que continue nesse ritmo porque torna minha vida mais fácil em quadra - continuou o ex-líder do ranking.

Foi a 11ª vitória consecutiva do sérvio contra Dimitrov, 15º do mundo. No confronto geral, foi o 13º triunfo em 14 artidas. Em número de temporadas seguidas chegando a, pelo menos, uma decisão, Djokovic empatou nesse quesito com o suíço Roger Federer. O sérvio, no domingo, pode ampliar o recorde de títulos de Masters 1000. Hoje ele tem 40.



Caso confirme o favoritismo na decisão, sua 60ª de Masters 1000, Nole vai ultrapassar o americano Andre Agassi no número de títulos no torneio na Flórida. Hoje, os dois estão empatados com seis conquistas. O sérvio foi o vencedor em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.

Messi estava com a esposa em um dos camarotes

Djokovic busca marca de Federer e Connors



Sem ser campeão desde a Olimpíada de Paris, em agosto, caso conquiste 100º troféu como profissional, o sérvio alcançará uma marca que, até hoje, apenas dois tenistas atingiram.

O primeiro deles foi Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 troféus. Ex-líder do ranking (em 1974), esse ex-tenista americano, hoje com 72 anos, venceu 1274 partidas e perdeu outras 283, enquanto profissional. De tantos títulos, destaques para oito de Grand Slams: cinco no US Open (1974, 1976, 1978, 1982 e 1983), dois em Wimbledon (1974 e 1982) e Aberto da Austrália (1974).

Em segundo lugar na lista dos que ultrapassaram os 100 títulos está ninguém menos do que Roger Federer, dono de 103. Ex-líder do ranking, o suíço venceu 20 troféus de Slams: oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017), seis na Austrália (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), além de um em Roland Garros (2009).