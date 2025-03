Sabalenka e Pegula decidem o WTA de Miami. Veja números

Neste sábado, às 16h (de Brasília), a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, e a americana Jessica Pegula, número 4, decidem o cobiçado título do WTA de Miami. Mais que os mil pontos, a vitória valerá nada menos que um prêmio de nada menos que US$ 1,124 milhão. É a primeira vez desde 2014 que duas top 5 chegam à final na Flórida. Na última vez, a anfitriã Serena Williams superou a chinesa Na Li.

Sabalenka lidera confronto direto

Nas semifinais, enquanto Sabalenka despachou a italiana Jasmine Paolini (7ª), Pegula desbancou a sensação do torneio, a filipina Alexandra Eala (140ª). No confronto direto, são seis vitórias da líder do ranking em oito confrontos. A mais recente foi na última final do US Open, em setembro de 2024: duplo 7/5.

Sabalenka também leva a melhor no número de títulos na carreira. Enquanto ela vai em busca do 19º, aos 26 anos, a adversária, aos 31, tenta o oitavo. Neste ano, cada uma ergueu um troféu: a bielorrussa foi campeã em Brisbane, na Austrália, em janeiro, mas perdeu as decisões do Aberto da Austrália e do WTA 1000 de Indian Wells, há duas semanas. Já a americana foi coroada a vencedora no WTA 250 de Austin, no Texas, em fevereiro.

Quarta jogadora a alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, Indian Wells e Miami no mesmo ano como número 1 do mundo, seguindo os passos da alemã Steffi Graf, da suíça Martina Hingis e da americana Serena Williams, Sabalenka também é a sexta na história a chegar às duas primeiras finais de WTA 1000 da temporada. As outras foram a belga Kim Clijsters (2005), a russa Maria Sharapova (2006, 2012 e 2013), a bielorrussa Victoria Azarenka (2016), a polonesa Iga Swiatek (2022) e a cazaque Elena Rybakina (2023).





Elogios mútuos

- Sinto que sou uma das melhores em quadras duras, embora Aryna seja um pouco melhor do que eu, pelo menos em termos de resultados. Ela venceu o Aberto da Austrália e o Aberto dos EUA, além de me derrotar em Cincinnati. Vai ser difícil, espero dar o meu melhor; isso seria incrível. Estou orgulhosa de enfrentar uma das melhores em quadras duras novamente e fazer isso na final de um WTA 1000. Estou super animada com a forma como comecei o ano - disse a americana.

A líder do ranking relembrou os dois últimos duelos contra a adversária deste sábado:



- Já tivemos algumas partidas muito duras entre nós. São sempre grandes batalhas. Cincinnati foi um grande nível para mim, mas talvez não tenha sido tanto para ela. E a decisão do US Open também foi louca. Ela lutou muito no segundo set e foi uma partida difícil.

As campanhas de Sabalenka e Pegula até a final

No caminho até a final, Sabalenka derrotou Viktoriya Tomova (6/3 e 6/0), a qualifier Elena-Gabriela Ruse (6/1 e desistência), Danielle Collins (duplo 6/4), Zheng Qinwen (6/2 e 7/5) e, na semifinal, Jasmine Paolini (duplo 6/2).

Pegula, por sua vez, superou Bernarda Pera (duplo 6/4), Anna Kalinskaya 6/7(3), 6/2, 7/6(2) Marta Kostyuk (6/2 e 6/3), Emma Raducanu (6/4, 6/7 e 6/2) e, nas semifinais, Alexandra Eala (7/6, 5/7 e 6/3).

Jessica Pegula vibra ao derrotar a filipina Alexandra Eala na semifinal em Miami (Matthew Stockman/AFP)