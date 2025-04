João Fonseca, decididamente, não quer perder tempo. Menos de 24 horas após cair na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no sábado, diante do americano Tommy Paul, numa batalha de 2h03m, em dois tiebreaks, o número 1 do Brasil já começou o treino para o próximo torneio. Neste domingo, o 65º do mundo fez a primeira atividade na quadra central do Challenger de Estoril, em Portugal.

Essa é a segunda participação do tenista carioca, de 18 anos, na competição em terras lusitanas. Em 2024, aos 17 anos e apenas o 288º do mundo, o brasileiro perdeu na estreia do ATP 250 de Estoril para o britânico Jan Choinski (188º). No ano que vem, o evento voltará a ser um ATP.

No torneio português, Fonseca vai reencontrar outra duas estrelas da nova geração que também participaram da última edição do NextGen Finals, evento vencido pelo brasileiro e que reúne os oito melhores sub-20 do mundo, em dezembro do ano passado. São eles os americanos Alex Michelsen (38º) e Learner Tien (69º).

O principal favorito ao título em Estoril é o canadense Felix Auger-Aliassime (19º), que ganhou um wild card (convite).

Depois de Estoril, João Fonseca estreia em Roma

Como parte da preparação para Roland Garros, principal competição no saibro do circuito, em maio, João Fonseca, depois de Estoril, vai debutar no Masters 1000 de Roma.

Vice do brasileiro avança em Madri

Em março, um triunfo sobre o habilidoso e polêmico cazaque Alexander Bublik rendeu a João Fonseca o título do Challenger de Phoenix, no Arizona, nos EUA. Pois, neste domingo (27), o 75º do mundo e ex-top 15 celebrou sua primeira vitória contra um top 10 em Masters 1000, ao superar o russo Andrey Rublev (9º), na terceira rodada em Madri, por 6/4, 0/6 e 6/4.

Com o revés, Rublev deixará o top 10 pela primeira vez desde 2022 e deve cair para o 17º lugar na próxima atualização do ranking. Em janeiro, no Aberto da Austrália, em sua estreia em Grand Slams, João Fonseca superou o russo em sua maior vitória na carreira até aqui.

Já Bublik, que disparou 12 aces neste domingo, vai medir forças com o tcheco Jakub Mensik (23º), nas oitavas de final, algoz do americano Ben Shelton (12º favorito), por 6/1 e 6/4. Em março, o tenista da República Tcheca derrotou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic para conquistar, em Miami, seu primeiro Masters 1000.

Bublik, de 27 anos, e Mensik, de 19, vão fazer um tira-teima, já que, até hoje, cada um ganhou uma partida. A mais recente foi em Roterdam, em fevereiro, com triunfo do tcheco, por duplo 6/4. Já o cazaque superou o rival no primeiro e único disputado entre eles em Grand Slams: na estreia de Wimbledon, ano passado.

