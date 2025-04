Se fosse uma luta de boxe, seria correto afirmar que João Fonseca, aos 18 anos, foi quem mais levou o oponente às cordas, na noite deste sábado (26). Mas faltou o ‘nocaute’ na derrota para o americano Tommy Paul, de 27 anos, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, numa batalha de 2h03m, decidida em dois tiebreaks. Dos 191 pontos disputados em todo o jogo, o carioca ganhou 94, contra 97 do adversário.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O número 12 do mundo esteve nas cordas quando se deparou com nada menos que 11 break points na partida. E salvou 10 deles, fazendo valer sua maior experiência. Paul também passou apuros quando salvou quatro set points, dois no primeiro tiebreak (o brasileiro abriu 6/4) e dois quando sacava em 5/6 na segunda parcial.

Em momentos importantes do jogo, aliás, o americano encaixou ótimos saques, frustrando o brasileiro, tanto que fez 9 aces, contra apenas 2 do pupilo do técnico Guilherme Fonseca. Ainda assim, o carioca encaixou mais o primeiro serviço do que o adversário: 72% a 68%. Mas, nos pontos vencidos com o primeiro saque, ligeira vantagem para o ex-top 10: 74% a 73%.

continua após a publicidade

Por outro lado, Tommy foi cirúrgico, aproveitando o único break que teve em todo o jogo, no terceiro game do segundo set.

O equilíbrio na partida também pode ser medido pelo empate no total de pontos ganhos no saque (66%) e nos vencidos nas devoluções (34%).

João Fonseca joga o Challenger de Estoril semana que vem

Com a derrota deste sábado, o brasileiro joga o Challenger de Estoril, também no saibro, que começa na segunda-feira. A tendência é de que o brasileiro estreie na terça. Depois, João Fonseca segue para o Masters 1000 de Roma, que começa em 7 de maio.

➡️ Professor e primeiro técnico exalta ‘identidade própria como jogador’ de João Fonseca

Invicto em Challengers no ano (foi campeão em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida), o número 1 do Brasil tem nova chance de evoluir e seguir aprendendo no torneio em Portugal.

continua após a publicidade

Tommy Paul devolve a bola na vitória sobre o brasileiro João Fonseca em Madri (Thomas COEX / AFP)