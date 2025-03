McGregor prioriza candidatura à presidente na Irlanda e deixa UFC de lado

Conor McGregor surpreendeu o mundo do esporte ao anunciar sua candidatura à presidência da Irlanda, revelando que seus novos objetivos políticos já impactam sua carreira no MMA. Durante coletiva no evento BKFC, na última quinta-feira (27), o astro irlandês admitiu ter recusado uma proposta para lutar em Alcatraz em junho, priorizando sua ambição de liderar o país.

— Meu coração sangra pela Irlanda agora. Há muitas coisas acontecendo em casa. Meu instinto diz que há algo mais para mim — declarou McGregor, referindo-se à recente visita à Casa Branca como ponto de virada. Apesar de ainda ter duas lutas pendentes no contrato com o UFC, o ex-campeão dos pesos-pena e leve deixou claro que seu foco mudou e que está feliz com que fez no MMA.

— Estou feliz com o que fiz (na luta). Meu instinto diz que há algo mais para mim agora, e é por esse caminho que estou indo. Veremos — prosseguiu.

— Mas agora, a Irlanda está no meu coração. É nisso que penso — completou o irlandês.

Dois empregos?

Em uma declaração que só McGregor poderia fazer, o irlandês projetou um cenário surreal, que seria lutar no UFC enquanto ocupasse a presidência.

— Imagine ser anunciado: "'Notorious, presidente da Irlanda, Conor McGregor!''' Que loucura seria — entusiasmou-se.

A decisão de recusar o combate em Alcatraz, que teria ocorrido na icônica prisão transformada em parque nacional, mostra seu cálculo estratégico. McGregor ressaltou que qualquer retorno ao esporte deve corresponder ao seu status.

— Não se apressa a grandeza. Houve uma oportunidade, ou devemos dizer um acordo, para lutar em Alcatraz em junho. Eles vieram até mim, mas não era meu valor. Como lutador, temos que saber nosso valor. Sou dono de todos os recordes de ‘PPV’ e bilheterias. Meu retorno deve ser considerado o maior de todos os tempos, tem que ser da forma certa — afirmou McGregor.

Fora e dentro do MMA

A transição de McGregor para a política não chega como completa surpresa. Dono de um império empresarial que inclui a marca Proper No. Twelve e participação em eventos como o BKFC, o irlandês sempre demonstrou ambições além do esporte. Se eleito, promete trazer sua marca de ousadia para a liderança nacional.

O último combate de Conor no UFC foi em julho de 2021, na revanche contra Dustin Poirier. Na luta, o irlandês foi derrotado outra vez pelo americano por nocaute técnico devido a uma lesão. "Notorius" até ensaiou um retorno e marcou um combate contra Michael Chandler no ano passado, mas o duelo foi cancelado devido a uma nova lesão do lutador irlandês. Na organização, McGregor foi duplo-campeão (pena e leve) e protagonizou uma das maiores rivalidades do MMA, contra Khabib Nurmagomedov.

Polêmica recente

Em novembro de 2024, Conor McGregor foi considerado culpado por estupro em um júri civil, na Irlanda. Por se tratar de um processo civil, o atleta não pôde ser condenado criminalmente, mas ele pagou uma multa de 250 mil euros, cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual a Nikita Hand.