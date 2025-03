Conor McGregor anuncia planos para se candidatar à presidência da Irlanda

Conor McGregor revelou em um post nas redes sociais, na última quarta-feira (20), que pretende concorrer ao cargo de presidente da Irlanda nas próximas eleições, que devem ocorrer até novembro de 2025. O irlandês afirmou que, caso seja eleito, apresentará o Pacto de Migração da União Europeia para referendo, defendendo que a decisão sobre o pacto deve ser do povo irlandês, e não do governo.

McGregor se declarou fortemente contrário ao pacto, mas destacou que sua opinião não deve prevalecer sobre a vontade popular. Ele também sugeriu que nenhum outro candidato presidencial se oporia ao governo nesta questão, reafirmando que ele será a voz da oposição ao projeto.

— A Irlanda deve implementar completamente o Pacto de Migração da UE até 12 de junho de 2026. Entre agora e essa data, diversas legislações precisam ser aprovadas pelo Oireachtas e assinadas pelo Presidente. A próxima eleição presidencial ocorrerá até 11 de novembro de 2025. Quem mais enfrentará o governo e se oporá a este projeto de lei? Qualquer outro candidato presidencial que eles apresentarem não oferecerá resistência. Eu farei! Para maior clareza, como presidente, eu apresentaria este projeto de lei para referendo. Embora eu me oponha fortemente a este pacto, não é uma escolha minha nem do governo. A escolha deve ser do povo da Irlanda! Sempre! Esta é uma verdadeira democracia! Eu também ficaria curioso para ouvir os membros do governo explicando por que concordam com esse pacto de forma tão fervorosa. Eu adoraria ouvir os debates! E, em seguida, a votação! Este é o futuro da Irlanda comigo como presidente. Todos os cidadãos da Irlanda terão voz e escolha sobre seu futuro! Deus abençoe nosso povo! Vote McGregor e tenha sua voz ouvida! — escreveu Conor McGregor nas redes sociais.

Conor McGregor não luta desde 2021

Connor McGregor é ex-campeão do peso-pena e do peso-leve do UFC (Foto: Steve Marcus/AFP)<br>

O ex-campeão do peso-pena e do peso-leve do UFC não luta desde 2021, quando se lesionou na derrota para Dustin Poirier. McGregor tentou um retorno e marcou um combate contra Michael Chandler no ano passado, mas o duelo foi cancelado devido a uma nova lesão do lutador irlandês.