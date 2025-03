Djokovic usa luvas em meio a calor no Miami Open; entenda

Novak Djokovic avançou para a semifinal do Miami Open após vencer Sebastian Korda, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(4). Durante a partida, realizada nos Estados Unidos, Djokovic utilizou luvas azuis, uma escolha que chamou a atenção devido ao calor de 35 graus.

continua após a publicidade

A explicação para o uso das luvas, equipadas com bolsas de gelo, reside na sua capacidade de regular a temperatura corporal do atleta, reduzindo a temperatura geral do corpo e evitando o excesso de suor nas mãos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Martina Navratilova, ex-tenista dona de 18 Grand Slams, e, atualmente, comentarista da “Sky Sports”, destacou a inovação de Djokovic, questionando a falta de adoção mais ampla dessa tecnologia. Ela afirmou que as luvas podem reduzir a temperatura corporal em cerca de 30 segundos, o que é uma vantagem significativa para o desempenho dos atletas.

continua após a publicidade

Novak Djokovic no Miami Open, nos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

— Já vimos isso há alguns anos. Isso pode reduzir a temperatura corporal em cerca de 30 segundos. Arrefece a corrente sanguínea. Não sei por que mais pessoas não começaram a usar essa tecnologia. Novak está à frente de todos em relação a isso. Não sei por que os torneios não fornecem esse tipo de equipamento a todos os jogadores — explicou a ex-tenista Martina Navratilova.

➡️ Vídeo: Há 21 anos, Nadal e Federer travaram o primeiro embate na carreira

➡️ Para número 2 de Portugal, tenista perfeito teria a direita de João Fonseca. Vídeo

Djokovic é o mais velho a alcançar as semifinais do Miami Open

A vitória de Djokovic não apenas o colocou na semifinal do torneio, onde enfrentará Grigor Dimitrov, nesta sexta-feira (28), mas também o estabeleceu como o jogador mais velho a alcançar essa fase em um torneio Masters 1000.