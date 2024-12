McGregor afirma que está em negociação para enfrentar Logan Paul

Conor McGregor afirmou que está em andamento uma negociação para enfrentar Logan Paul em uma luta de boxe de exibição na Índia. O irlandês escreveu sobre o assunto em sua rede social, nesta terça-feira (17). Além de negar rumores de duelo com Ilia Topuria, o lutador afirmou que irá buscar seu retorno no octógono e está em “acordos preliminares” com Mukesh Ambani, empresário mais ricos do país asiático, atualmente.

continua após a publicidade

— Os rumores de uma luta com (Ilia) Topuria são falsos. Estou em acordos preliminares com a família (Mukesh) Ambani para enfrentar Logan Paul em uma exibição de boxe na Índia. Eu concordei. Então buscarei meu retorno ao octógono — afirmou Conor, citando o empresário considerado o homem mais rico da Índia.

➡️ Beatriz Ferreira domina francesa e mantém cinturão de campeã mundial de boxe

➡️ Casa de apostas processa Mike Tyson em R$ 10 milhões

➡️ Alex Poatan e Jamahal Hill discutem em treino e brasileiro chama americano para briga

McGregor não luta desde 2021

McGregor não luta desde que quebrou a perna em uma derrota para Dustin Poirier em 2021. Em junho do ano passado, Conor enfrentaria Michael Chandlerno UFC 303, mas saiu da luta devido a uma lesão no pé. No boxe, o lutador participou de apenas uma luta profissional. Em 2017, o irlandês enfrentou Mayweather e perdeu por nocaute técnico no 10º round.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logan Paul e o Boxe

Mayweather e Logan Paul (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Originalmente youtuber, Logan Paul participou de quatro lutas de boxe de exibição, incluindo um empate e uma derrota para KSI, também empate com com Floyd Mayweather e uma vitória contra o lutador Dillon Danis. Diferentemente do irmão Jack, ele fez mais fama na luta no WWE.