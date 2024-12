Alex Poatan e Jamahal Hill discutem em treino e brasileiro chama americano para briga

Antigos rivais, Alex Poatan e Jamahal Hill discutiram durante treino no UFC PI, nesta quinta-feira (5), em Nevada (Estados Unidos). O brasileiro e o americano trocaram xingamentos e quase lutaram no centro de treinamento da organização. O caso foi gravado pelo fotógrafo Big Zay e compartilhado nas redes sociais, onde viralizou entre os fãs do MMA. Veja o vídeo acima.

Tudo começou com Jamal, que abordou Alex durante um treino de manopla com Plínio Cruz, seu treinador. De primeira, o brasileiro pensou que fosse um encontro pacífico e tentou cumprimentar o rival, mas logo se deu conta que estava sendo provocado pelo americano. Após perceber as provocações, Poatan se irritou e chamou Hill para uma sessão de sparring ao jogar uma luva no americano. Talvez surpreendido pela ação do atual campeão meio-pesado (93 kg), Jamal recuou na intimidação e foi separado por algumas pessoas que estavam no local.

🥊 RIVALIDADE ENTRE ALEX POATAN E JAMAHAL HILL

A rivalidade entre Alex Poatan e Jamahal Hill começou antes do confronto entre eles, realizado em abril deste ano, onde o brasileiro venceu por nocaute. Após um período de respeito mútuo, os dois passaram a se provocar publicamente antes da luta principal do UFC 300. Desde a derrota, que foi a primeira defesa de título de Pereira na divisão dos meio-pesados, Hill tem demonstrado ressentimento e trocado farpas com o campeão. Um possível reencontro entre os dois pode ocorrer caso o americano vença Jiri Prochazka, em janeiro de 2024, no UFC 311.

Alex Poatan venceu Jamahal Hill por nocaute no primeiro round do UFC 300 (Foto: Divulgação / UFC)

