Casa de apostas processa Mike Tyson em R$ 10 milhões

A Medier, empresa do cipriota responsável pela casa de apostas Rabona Sportsbook & Online Casino, está processando Mike Tyson por US$ 1.6 milhão (aproximadamente R$ 10 milhões), segundo a imprensa norte-americana. O motivo da ação seria uma quebra de contrato pré-existente entre a companhia do Chipre e a Tyrannic, empresa do lutador.

continua após a publicidade

Segundo a imprensa norte-americana, ambas partes teria firmado um acordo de divulgação da casa de apostas em janeiro de 2024. Entretanto, em março, quando a luta contra o influenciador Jake Paul foi anunciada, Tyson teria rompido o acordo.

➡️ Alex Poatan e Jamahal Hill discutem em treino e brasileiro chama americano para briga

➡️ Internautas criticam luta entre Mike Tyson e Jake Paul: ‘Acordado para isso?’

De acordo com o advogado da Medier, o motivo pelo qual Tyson teria rompido o acordo, seria um contrato assinado com a Netflix para a transmissão do confronto contra Paul. Em resposta, a equipe jurídica do lutador afirmou que a emprwsa violou várias vezes e de forma significativa os termos do contrato. O grupo ressaltou que a Tyrannic tinha o direito legal de rescindir o contrato para proteger a reputação da marca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mike Tyson x Jake Paul

Mike Tyson e Jake Paul (Foto: AL BELLO / AFP)

Tyson e Paul lutaram no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Os dois primeiros rounds começaram mais quentes, com golpes de ambos os lados, mas nos assaltos seguintes, as ações diminuíram. No último round, Jake Paul abdicou da luta nos últimos segundos para reverenciar Mike Tyson. O influenciador venceu o confronto em decisão unânime da arbitragem.