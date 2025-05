A Max Titanium transmitirá, ao vivo e de graça, o Pittsburgh Pro, nos EUA, com presença de Ramon Dino. O evento é um dos mais tradicionais do fisiculturismo. A competição acontece nos dias 10 e 11 de maio. Onde assistir ao vivo ➡️ canal oficial da Max Titanium no YouTube.

Ramon Dino na competição

O Pittsburgh Pro contará com participações especiais que prometem movimentar o público: Ramon Dino, um dos maiores nomes do esporte, fará um aguardado Guest Posing, enquanto o especialista Fabricio Pacholok, também patrocinado pela Max, será responsável pelo treinamento de Derek Lunsford – campeão do Mr. Olympia 2023 e em 2021, na categoria Open Bodybuilding e 212, respectivamente - que irá competir no torneio.

Além da cobertura das apresentações e dos bastidores de Pittsburgh, o time de atletas e especialistas da Max – formado por nomes de peso do fisiculturismo brasileiro como Eduardo Correa, Jorlan Vieira, Rafael Brandão, Pinduca, Angela Borges, Gabriel Zancanelli (Zanca) e Tenente Breno – fará comentários e análises ao vivo pelo YouTube, enriquecendo ainda mais a experiência para os espectadores.

— A Max Titanium nasceu para estar ao lado dos fãs do fisiculturismo e tem orgulho de ser pioneira em democratizar o acesso aos maiores eventos do esporte. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o público brasileiro de seus ídolos e inspirar novas gerações a se apaixonarem pelo bodybuilding. Além disso, aproximando as pessoas dos atletas, elas ganham uma nova fonte de inspiração para traçarem metas e objetivos, e transformarem suas vidas — afirmou Eduardo Jardinovsky, gerente de Marketing da Max Titanium.

Horário e onde assistir ao Pittsburgh Pro

Sábado (10)

10h (de Brasília) - Pré-julgamento de todas as divisões mundiais dos NPCs (Open Bodybuilding/Classic Physique/Men's Physique)

Após os NPCs - Pré-julgamento de todas as divisões Pro da IFBB (Open Bodybuilding/Classic Physique/Men's Physique)

18h (de Brasília) - Finais de todas as divisões Pro da IFBB (Open Bodybuilding/Classic Physique/Men's Physique)

Após os IFBBs PRO - Finais de todas as divisões mundiais dos NPCs (Open Bodybuilding/Classic Physique/Men's Physique)

Domingo (11)

10h (de Brasília) - Pré-julgamento de todas as divisões mundiais dos NPCs (Fitness/Women Physique/Figure/Wellness/Bikini/Fit Model)

Após os NPCs - Pré-julgamento de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

18h (de Brasília) - Finais de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

Após os IFBBs PRO - Finais de todas as divisões mundiais dos NPCs (Fitness/Women Physique/Figure/Wellness/Bikini/Fit Model)

