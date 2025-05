Ramon Dino fala sobre críticas de renomado coach de poses: ‘Ouvir o que agrega’

Visando herdar a coroa da Classic Physique, deixada por Cbum, Ramon Dino convidou André Pajé, trinador de poses, para a sua preparação para o Mr. Olympia de 2025. No entanto, outro coach de poses, Maurício Bueno, expôs a sua opinião a respeito do físico e das coreografias do brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o "menino do Acre" respondeu às críticas e projetou seu shape para a maior competição de fisiculturismo do mundo. Vejo o trecho completo acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Maurício Bueno foi contundente e afirmou que Ramon fica melhor em off. O treinador de poses concluiu dizendo que Dino não tem talento para posar. O Classic Physique foi sereno ao responder os comentários e cravou que vai entregar uma apresentação surpreendente no Mr. Olympia de 2025.

- Chegou igual chega todas as coisas de notícias, às vezes comentários de haters, sabe? Chegou da mesma forma. A forma que eu recebo é simplesmente ouvir o que agrega para mim, e o que não agrega eu simplesmente não faço questão de absorver. E eu acho que meu shape em off, eles estão vendo que é bom agora, porque eu tô conseguindo mostrar mais agora, eu tô conseguindo fazer um off melhor agora, e como eu nunca tinha feito off, eu tô muito ansioso para saber como é que vai ser no final, sabe? Eu acho que a gente vai trazer as grandes melhorias ali nos pontos que a gente precisava, que era a costas e posterior ali. Tenho certeza que vai ser uma surpresa pra todo mundo, até pra mim mesmo - declarou Ramon Dino.

continua após a publicidade

➡️Ramon Dino comenta treinos com seu novo coach de poses: ‘Esse vai ser o diferencial’

Dieta de bulking de Ramon Dino

1ª refeição - 80g de aveia, cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição (pré-treino) - 400g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição (pós-treino) - 400g de arroz e 225g de frango

4ª refeição - 350g de batata inglesa e 225g de carne

5ª refeição - Duas bananas e soro de leite (60g de Whey Protein)

6ª refeição - 300g de arroz ou três xícaras de macarrão e 225g de frango