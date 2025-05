Em busca da coroa da Classic Physique, Ramon Dino reestruturou a sua equipe para a temporada de 2025 e, atualmente, vive a sua melhor preparação para o Mr. Olympia, de toda a sua carreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro demonstrou otimismo com o título no fim do ano e montou seu top 5 da categoria, que outrora já foi dominada por Chris Bumstead. Veja o trecho da entrevista acima.

- Eu acho que talvez o Ruff. Talvez o Ruff, top 2. Mike, top 3. Ou então o Urs, top 3. Top 2 também, posso colocar eles ali. É porque assim, a minha avaliação é que entre os top 5 que tem, todos eles têm a possibilidade de ser campeão. Todos que estão no top 5. Então não tem como colocar uma sequência certa ali. Mas, se Deus permitir, a gente vai ser campeão e o resto que se resolva - afirmou Ramon Dino.

Ramon está em Tampa, na Flórida, para mais um camp com o Mr. Olympia de 2023 e atual campeão do Arnold Classic, Derek Lunsford. Comandados pelo treinador, Fabrício Pacholok, os atletas realizarão os últimos treinos antes do Pittsburgh Pro.

Diferentemente de Derrek, Ramon não disputará o título de Pittsburgh. Assim como em 2024, Dino participará do guest posing este ano. O brasileiro terá a difícil tarefa de posar ao lado do atual campeão do Mr. Olympia, Samson Dauda, do bi-campeão da 212, Keone Pearson, e do seu rival na Classic Physique, Mike Sommerfeld.