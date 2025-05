A briga pelo trono da Classic Physique, deixado vago por Chris Bumstead, continua acirrada. Ramon Dino é um dos favoritos a herdar a coroa, ao lado de Mike Sommerfeld e Ruff Diesel. No entanto, o anseio dos fãs vai além da categoria eternizada por Cbum. Para os amantes de fisiculturismo, o brasileiro traria o seu melhor nos palcos, caso não tivesse limite de peso para bater. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o "menino do acre" revelou se irá ou não para a Open. Confira o trecho completo acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ramon Dino na Open?

Caso o resultado do Mr. Olympia de 2025 seja igual o de 2024, ou seja, fora do Top 3 da Classic Physique, Ramon Dino confessou se consideraria mudar para categoria a categoria Open.

- Olha, vamos raciocinar aqui. Cbum era mais alto e quando ele armava pose ficava maior do que eu, em algumas poses. Por que ele não era Open? Entendeu? Se eu que estava mais para bater de frente com ele, quando eu fui top 2 duas vezes, por que eu vou sair agora para a Open? Duas vezes eu quase fui campeão, fui top 2. Então eu acho que eu tenho que me sentir preparado para isso. Perder agora eu acho que não vai ser um motivo para me trocar de categoria, eu acredito que não. E eu também acredito que isso não vai acontecer - comentou Ramon Dino.

continua após a publicidade

Ramon Dino comenta treinos com seu novo coach de poses: ‘Esse vai ser o diferencial’

Ramon Dino se mostrou muito confiante com o trabalho que está sendo feito e demostrou otimismo em relação à conquista do título da Classic Physique do Mr. Olympia de 2025. O brasileiro também reforçou uma fala dita anteriormente, sobre o seu fim de carreira.

- A forma que a gente está trabalhando, tudo que a gente está envolvendo no nosso trabalho, eu acredito que vai ser muito válido para no final do ano a gente, se Deus permitir, ser campeão. E a questão da Open, já finalizando a resposta, a Open simplesmente vai ser o plano que eu sempre fiz aqui. Após algumas competições ali, alguns top 1s na Classic, que é encerrar minha carreira na Open. Também tenho essa vontade de subir na Open, mas não tanto a vontade quanto eu tenho de ser campeão da Classic, entendeu? - completou.

continua após a publicidade

Dino revelou o que faria, caso conquistasse algum título na Open, que desse vaga para o Mr. Olympia.

- Essa resposta aí é... (risos) talvez. Porque depois que você pega o troféu ali, o cara fica com sede demais. Dependendo da minha cabeça, dependendo da minha vontade ali, eu acredito que talvez eu continue. Só para fazer raiva mesmo - finalizou Ramon Dino.