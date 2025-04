Neste domingo (6), a brasileira Maria Alexandre disputou a final da fita na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sófia, na Bulgária. Com alguns erros, não conseguiu repetir a nota da etapa classificatória e terminou em oitavo lugar.

Maria Alexandre fez a terceira melhor apresentação na fita no sábado (5), com 27.000 pontos, garantindo lugar entre as oito finalistas. Na série decisiva, porém, teve problemas e somou apenas 22.450 pontos. A medalha de ouro ficou com a ucraniana Taisiia Onofriichuk, que também foi a melhor nas maças e no individual geral. A polonesa Liliana Lewinska, com a prata, e a americana Rin Keys, com o bronze, completaram o pódio.

Além de Maria Alexandre, o Brasil teve outra representante na Copa do Mundo de Sófia. Geovanna Santos, conhecida como Jojô, não disputou as finais, mas teve bom desempenho e foi a 10ª colocada no individual geral, somando 105.000 pontos nos quatro aparelhos.

Respirar ginástica rítmica

Para Solange Paludo, treinadora de Maria Alexandre, a participação brasileira na competição de Sófia serviu para testar e calibrar expectativas para a temporada, mas também para viver a experiência em um país referência na Ginástica Rítmica e uma torcida apaixonada pela modalidade.

- Estar aqui sempre representa uma oportunidade valiosa de desenvolvimento profissional. Competir em um lugar com esse legado é, sem dúvida, inspirador e motivador. A torcida local é apaixonada pela ginástica, criando um ambiente vibrante e emocionante durante as competições. Para nós, não é apenas uma competição; é uma oportunidade de nos conectarmos com a tradição da modalidade e aprender com grandes talentos que fazem parte dessa história - declarou.

Preparação para o Mundial

A Copa do Mundo da Bulgária foi a primeira das principais competições no calendário da ginástica rítmica antes do Mundial, que será sediado no Rio de Janeiro, em agosto deste ano. Ainda em abril, acontecem mais duas etapas: no Azerbaijão, nos dias 18 a 20, e no Uzbequistão, nos dias 25 a 27. A quarta e última etapa da Copa do Mundo acontece entre os dias 18 e 20 de julho, em Milão.