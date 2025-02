Novo reforço do Los Angeles Lakers, Luka Doncic comentou acerca de outra troca por parte da franquia, mas foi cancelada. O Lakers chegou a adquirir Mark Williams, do Charlotte Hornets, mas o negócio melou após exames médios.

continua após a publicidade

Segundo Marc Stein, do portal “Substack”, o esloveno não ficou decepcionado pela troca não ter acontecido. Pelo contrário, entendeu que a busca por um pivô pode continuar até a próxima offseason e elogiou o empenho da diretoria ao ir atrás de peças para o setor.

➡️ Em período decisivo, Flamengo anuncia troca de técnico da equipe de basquete

- Não houve nenhum descontentamento tangível do grupo de Doncic sobre seu novo time ter desistido do negócio com Williams. Fontes disseram ao The Stein Line que, na primeira conversa sobre a construção do elenco com o vice-presidente de operações de basquete do Lakers, Rob Pelinka, Doncic afirmou que entendia que essa adição poderia levar até a offseason… e ficou impressionado com a rapidez com que o Lakers tentou abordar essa necessidade - informou Stein.

continua após a publicidade

Luka Doncic durante coletiva de imprensa na apresentação ao Los Angeles Lakers - NBA (Foto: Harry How/AFP)

Insider destacou lesões como negativo

Stein destacou o número de jogos de Williams e trouxe, como ponto negativo, o histórico de lesões do jogador. O fator, segundo ele, teria causado preocupações ao front office da equipe de Los Angeles.

- Williams chegou com um histórico inegável de lesões. Ele jogou apenas 85 dos primeiros 212 jogos possíveis pelo Charlotte (40,1%) e claramente gerou uma preocupação adicional para o Lakers quando a equipe teve a chance de examiná-lo - acrescentou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No negócio, a franquia angelina enviaria Dalton Knecht, Cam Reddish, uma escolha de primeira rodada de 2031 e uma troca de primeira rodada de 2030 por Williams.