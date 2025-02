Após problemas de desempenho, um novo técnico continuará no comando do Rubro-Negro no basquete. Nesta quarta-feira (12), o Flamengo anunciou a liberação de Gustavo de Conti da equipe técnica, além da contratação do argentino Sergio "Oveja" Hernández para assumir o time. O novo comandante chega já em decisivo momento para o "FlaBasquete", que disputará as quartas de final do Basketball Champions League Americas (BCLA) e o NBB.

O time basquete do Flamengo fora comandado por Gustavo de Conti pelos últimos seis anos, desde a temporada de 2018/19, quando assumiu a liderança da equipe rubro-negra. Durante este período, o brasileiro conquistou seis Estaduais (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), quatro Copas Super 8 (2019, 2021 , 2024 e 2025), dois NBB CAIXA (2018/19 e 2020/21), uma Basketball Champions League Américas (2021), a Copa Intercontinental 2022, no Egito, além de mais dois Troféus Ary Vidal de Técnico do Ano (2018/19 e 2020/21).

Flamengo foi campeão da Copa Super 8 de basquete (Foto: Yuri Reuters / LNB)

Sérgio Hernández é o novo técnico do Flamengo no basquete

Para assumir a vaga deixada por Gustavo de Conti, o Flamengo contratou o argentino Sérgio "Oveja" Hernánez, que já comandou a seleção da Argentina e outros grandes clubes sul-americanos. A estreia de Oveja está agendada para o dia 28 de fevereiro, quando o Rubro-Negro enfrentará o Pato Branco, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Sérgio Hernández chega ao clube na Gávea já nesta sexta-feira (15), para iniciar os trabalhos como treinador do Flamengo, o que o argentino se mostrou muito animado. Além de destacar o tamanho do clube que foi "casa" de Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete da história.

- Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador. Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros e, entre eles, vários que jogaram no Flamengo. Sempre tive consciência da grandeza do Flamengo, afinal, o clube foi a casa de ninguém menos do que Oscar Schmidt - celebrou Oveja.

Com estreia agendada para o fim de fevereiro, o Flamengo entrará em quadra pelo menos duas vezes, antes, com o técnico interino Fernando Pereira. Assim, o FlaBasquete enfrentará o Fortaleza e o Unifacisa, em casa, nos dias 12 e 15 de fevereiro, respectivamente, com Pereira no comando.