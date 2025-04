Em busca de fazer história e tornar-se a primeira nação latino-americana a disputar a fase Final da Billie Jean King Cup, em novo formato desde 2021, o Brasil, com Bia Haddad e Luisa Stefani, conquistou um ponto importante no duelo de duplas no confronto diante da República Tcheca, em Ostrava.

Nesta quinta (10), as paulistanas diminuíram a desvantagem do Brasil na estreia do Grupo B no qualificatório do torneio, após batalharem por 1h48 e fecharem o placar em 6/4 7/6 (7-4), diante da parceria tcheca formada por Linda Noskova e Tereza Valentova.

Sob pressão após derrotas de Bia Haddad Laura Pigossi

Com as derrotas de Laura Pigossi para Marie Bouzkova e de Bia Haddad para Noskova nos duelos de simples, o Brasil entrou pressionado para o confronto de duplas. As duplas confirmaram seus games, até que, buscando evitar a rede no 8º game, as tchecas conseguiram encaixar boas paralelas e devolveram a quebra de saque, mas, na sequência, Valentova teve dificuldades, foi quebrada e viu as brasileiras sacarem para a primeira etapa.

O segunda set começou como espelho da primeira, com as brasileiras quebrando o saque das tchecas e abrindo 2/0, vencendo quatro games em sequência. As tchecas não se renderam e, no saque de Bia no 4º game, devolveram a quebra, e a partida seguiu equilibrada e se encaminhou para o tiebreak. Nele, as brasileiras abriram 4/1 tendo visto as rivais cometerem dupla-falta e administraram a vantagem.

Com a vitória nas duplas, a equipe brasileira somou um ponto importante para a classificação do Grupo B e pode sonhar com a classificação às Finais da Billie Jean King Cup. Para isso, precisa vencer a equipe da Espanha com a maior vantagem possível e ainda torcer por um trunfo espanhol sobre a República Tcheca.

