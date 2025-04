Bia Haddad encerra parceria com psicóloga após 10 anos

A psicóloga Carla di Pierro anunciou nesta segunda-feira (31) que não faz mais parte da equipe da tenista brasileira Bia Haddad Maia, após 10 anos de vínculo. Di Pierro é psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, e anunciou o término da parceria com a tenista brasileira:

continua após a publicidade

— Eu e a Bia Haddad decidimos hoje encerar nossa parceria profissional. Agradeço sinceramente pela confiança que depositou em mim durante os últimos 10 anos. Foi um privilégio e uma honra acompanhá-la nos seus desafios e conquistas — disse Carla.

Bia Haddad durante torneio de tênis; atleta trocou de psicóloga ainda no primeiro trimestre do ano. Equipe técnica da atleta tem duas baixas em poucas semanas (Foto: Martin KEEP / AFP)

A profissional desejou sucesso para a tenista brasileira:

— Desejo à Bia todo o sucesso em sua carreira e nos desafios que ainda virão nesta temporada. E que ela continue a brilhar em cada passo de seu caminho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos últimos dias, ocorreu uma outra saída na equipe de Bia Haddad. O treinador francês Maxime Tchoutakian anunciou o fim da rápida parceria, que durou menos de um semestre. Rafael Paciaroni, principal nome da equipe de Bia, segue confirmado como seu treinador, com a missão de melhorar o desempenho da tenista na atual temporada.

Beatriz Haddad Maia e Rafael Paciaroni, técnico que segue na equipe da brasileira. Ele é técnico da brasileira desde 2020 e um dos principais nomes da equipe (Foto: Pierrick Contin)

➡️ Ex-número 1 que jogou com Guga começa a treinar russo derrotado por João Fonseca

Nova equipe de Beatriz Haddad Maia em 2025:

Rafael Paciaroni (treinador)

Rodrigo Urso (preparador físico)

Paulo Cerutti (fisioterapeuta)

Fernando Alves (fisioterapeuta)

Gilbert Bang (médico)

Humberto Nicastro (nutricionista)

Diana Gabanyi (assessoria de imprensa)

Luiz Fernando Butori (empresário)

Juan Acuna (empresário)