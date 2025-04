Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, segue com dificuldades de encontrar seu melhor tênis. Nesta quinta-feira (10) ela foi derrotada no duelo contra a anfitriã Linda Noskova, 33ª colocada, e o Brasil foi superado no confronto diante da República Tcheca na Billie Jean King Cup.

A paulistana caiu por 6/4 e 6/0, após 1h10min, em duelo realizado no piso duro e coberto de Ostrava, na República Tcheca. Com 2 a 0 no placar, as donas da casa garantem a primeira vitória no Grupo B dos Qualifiers, que ainda tem a Espanha. No primeiro jogo, Laura Pigossi, 182ª, caiu por 6/0 e 7/6, diante de Marie Bouzkova. Ainda há a dupla com Bia Haddad e Luisa Stefani. As rivais serão Tereza Valentova e Dominika Salkova.

Última vitória de Bia Haddad foi em janeiro

A fase de Bia segue ruim. Ela perde sua sétima partida seguida e só venceu dois duelos no ano, no Aberto da Austrália, em janeiro. Agora são dez derrotas em doze partidas em 2025 da ex-top 10.

No encontro desta quinta, Bia fez um primeiro set equilibrado, decidido nos detalhes, com uma quebra. Ela teve oportunidades de voltar no jogo, mas não conseguiu, perdendo em 45 minutos. No segundo set, uma quebra no primeiro game acabou com a confiança da brasileira, que foi presa fácil caindo em 25 minutos e levando um pneu.



Nos últimos três jogos, Bia conseguiu fazer apenas nove games e levou dois pneus (6/0). Recentemente, ela demitiu o francês Maxime Tchoutakian, que havia sido contratado no final do ano passado para auxiliar Rafael Paciaroni. A psicóloga a psicóloga Carla Di Piero também foi dispensada pela número 1 do Brasil.

O Brasil precisa derrotar a Espanha nesta sexta-feira para ter alguma chance de classificação para as Finais, que acontecem em setembro, em Shenzhen, na China.

