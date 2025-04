Em uma partida dramática e com uma baita virada no match tie-break, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos se classificaram, nesta quarta-feira (16), para as semifinais em Stuttgart. Trata-se de um torneio WTA 500 com premiação acima de US$ 1 milhão.

A dupla da paulistana medalhista olímpica (38ª do planeta) e da ex-número 1 do mundo derrotou a letã Jelena Ostapenko, 4ª do mundo na modalidade, e a ucraniana Dayana Yastremska, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1) 5/7 e 11/9, na quadra 1 da Porsche Arena, em evento realizado no saibro coberto.

Stefani e Babos venciam o primeiro set com quebra, as rivais foram buscar, mas, no tie-break, prevaleceu o desempenho da dupla da brasileira. No segundo set, Babos e Stefani saíam na frente com 3 a 0 e novamente as rivais devolveram a quebra no fim e venceram a parcial.

No match tie-break, as rivais abriram 8 a 3, mas Luisa e Babos venceram seis pontos seguidos. Ostapenko e Yastremska empataram, mas Luisa e Babos fecharam na oportunidade seguinte.

Mês passado, em Miami, a dupla da brasileira e da húngara alcançou a segunda rodada do WTA 1000 de Miami.

Nesta quarta, também em Stuttgart, só que pela chave de simples, a polonesa Iga Swiatek conquistou sua sexta vaga em quartas de final na temporada. Graças à vitória sobre a croata Jana Fett, por duplo 6/2.

A próxima rival da ex-número 1 do mundo sai do confronto entre Ostapenko e a americana Emma Navarro, responsável pela eliminação da paulistana Bia Haddad, na terça-feira.