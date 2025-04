Segue bem complicada a temporada de Bia Haddad Maia. A número 17 do mundo amargou sua nona derrota consecutiva nesta terça-feira em sua estreia no WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, torneio no saibro coberto com premiação de US$ 1 milhão.

A paulistana foi superada pela sétima favorita e 11ª do mundo, a americana Emma Navarro, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 6/0, na quadra central da Porsche Arena. Este foi o quarto jogo entre as duas a a segunda vitória de Emma.

Bia segue sua sequência negativa e segue sem vitórias desde o Australian Open (segunda metade de janeiro), quando venceu seus dois jogos do ano. Já são três meses sem triunfos da brasileira. Ela soma agora 12 derrotas em 14 jogos na temporada e levou, nesta terça, seu quarto pneu (derrota por 6/0).

Nesta terça, a brasileira até que começou bem a partida, distribuindo bem as jogadas, confiante no saque após salvar break-points no segundo game e teve três chances para quebrar a rival. Mas, ansiosa, cometeu erros sobretudo no backhand e não aproveitou. Navarro conquistou uma chance no oitavo game e fez 6/3 em 48 minutos. Todo o detalhe e equilíbrio do primeiro set não foram vistos no segundo. Navarro perdeu apenas cinco pontos na segunda parcial, não cometeu erros, e Bia foi uma presa fácil, mesmo lutando e vibrando nos games finais para evitar o placar elástico.

Bia Haddad pode sair do top 20

Navarro cometeu apenas oito erros no jogo, despachou 24 winners enquanto que a brasileira encaixou 10 winners e cometeu 17 erros.

Com mais essa derrota, a paulistana agora terá a missão de defender pontos na temporada de saibro que está começando. Serão quase 400 até o término de Roland Garros, que começa no dia 25 de maio . Os primeiros 215 já virão na próxima competição, o WTA 1000 de Madri, na Espanha, que começa no dia 23 e onde sairá como cabeça de chave, estreando na segunda fase.

Bia fez quartas de final em 2024 e terá que ganhar, no mínimo, três partidas para repetir a campanha, algo que não consegue desde setembro do ano passado. Na ocsião, a brasileira foi campeã no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Em seguida serão mais 65 da terceira rodada em Roma onde precisa de uma vitória, na sequência mais 108 das quartas do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Em Roland Garros ela parou na primeira rodada e só descarta dez e onde as vitórias valem mais.

Caso a sequência ruim permaneça será inevitável a saída do top 20 com possibilidades até de deixar o top 25.