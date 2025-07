Depois de negociar o Tight End Jonnu Smith com o Pittsburgh Steelers, o Miami Dolphins agiu rápido em busca de um substituto, e pegou todos de surpresa. A franquia da Flórida fechou um acordo com o New York Giants para adquirir Darren Waller, que anunciou aposentadoria em 2023, aos 31 anos.

Segundo informações da NFL Media, os Dolphins enviarão uma escolha de sexta rodada do Draft de 2026 aos Giants, e ainda receberão uma escolha condicional de sétima rodada em 2027 como parte do acordo. Como os direitos sobre o jogador ainda pertenciam a Nova York, Miami precisou oferecer a compensação para concretizar a troca.

Darren Waller jogou apenas uma temporada pelos Giants e teve números modestos: 52 recepções, 552 jardas e apenas um touchdown em 12 partidas. No entanto, ele é amplamente reconhecido como um dos melhores Tight Ends da NFL nos últimos anos, especialmente pelo desempenho nos tempos de Las Vegas Raiders, quando superou 1.100 jardas recebidas em duas temporadas consecutivas e liderou a posição com 107 recepções e 1.196 jardas em 2020, além de 9 touchdowns, sua melhor marca na carreira.

Miami busca reforço após saída de Smith

A movimentação vem após os Dolphins trocarem Jonnu Smith, que vinha de uma das melhores temporadas da história da franquia para um Tight End: 88 recepções, 884 jardas e 8 touchdowns. Sem ele, o elenco contava apenas com nomes mais modestos, ainda em fase de desenvolvimento.

Embora o sistema ofensivo do técnico Mike McDaniel não priorize tanto o uso de Tight Ends como alvos principais, Waller se encaixa como uma peça versátil para os Dolphins, capaz de alinhar em diferentes posições do ataque e atuar como um verdadeiro recebedor ao lado de estrelas como Tyreek Hill e Jaylen Waddle.

Reencontro com antigo treinador

Outro fator importante na chegada de Darren Waller aos Dolphins é a reunião com o coordenador ofensivo Frank Smith, que trabalhou com o jogador como técnico de Tight Ends nos Raiders entre 2018 e 2020. Além disso, o próprio Waller recentemente revelou que a maneira como foi utilizado pelos Giants o levou a repensar sua carreira.

- Eu já sabia que ia me aposentar quando jogamos em Buffalo. No primeiro quarto, numa jogada de corrida, eu estava atuando praticamente como um Fullback. Me sentei no banco e pensei: ‘O que estou fazendo com a minha vida? Não quero mais isso. - afirmou Darren Waller, novo reforço dos Dolphins, à WKBW.

Apesar de ter ficado um ano longe dos gramados, Waller ainda pode render em alto nível. Com seu porte físico, experiência e habilidades como recebedor, ele tem tudo para se destacar novamente e oferecer uma nova dimensão ao ataque dos Dolphins.