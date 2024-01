O jogo de Luisa Stefani será o segundo na quadra 3 de Melbourne Park, contra as cabeças de chave 2 e campeãs de Wimbledon em 2021. A partida é logo após o duelo masculino de duplas: entre os argentinos Máximo Gonzalez e Andres Molteni e a dupla do indiano Rohan Bopanna e do australiano Matthew Ebden. A transmissão do jogo da brasileira acontecerá no Star+ e a previsão de horário é não antes das 22h30.