O primeiro set vinha com domínio de Luisa e Schuurs, que sacaram em 5 a 4, foram quebradas, mas tornaram a quebrar fechando o set em game longo. No segundo set, as rivais devolveram melhor e conquistaram duas quebras de serviço. No terceiro set as rivais quebraram, abriram 4 a 1 e tiveram três match points no 5 a 2 na devolução. A dupla da paulistana se safou, devolveu a quebra, encostou em 5 a 4, e Luisa salvou outro match point com grande saque e voleio. Elas igualaram e levaram ao super tie-break decisivo. A dupla da brasileira começou melhor, abriu 5 a 2, sofreram o empate, mas Luisa jogou muito na rede e devolução, e com grande voleio de Schuurs o sorriso veio no rosto delas com a vitória.