O sérvio alcança a 33ª vitória consecutiva no Aberto da Austrália, onde não sabe o que é perder desde as oitavas de final de 2018. Ele venceu os títulos em 2019, 2020, 2021 e 2023, tendo ficado de fora da edição de 2022 por não ter tomado a vacina contra a covid-19, o que acarretou na cassação do seu visto.